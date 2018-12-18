挺蔡連任 綠委：黨內最大公約數

2018-12-18

〔記者謝君臨、楊淳卉、張軒哲、魏瑾筠／綜合報導〕行政院秘書長卓榮泰登記參選民進黨主席，被另一名參選人游盈隆質疑是「保皇派」，力挺總統蔡英文連任；民進黨立委段宜康昨說自己也是保皇派，反問「支持蔡連任有什麼可恥？」同黨立委張宏陸也說，挺蔡連任應為黨內最大公約數，她是船長，選後應不分派系，否則船沉了「大家都變魯賓遜」，什麼派都沒了。

駁游盈隆 段：保皇派有什麼可恥

段指出，卓準備競選黨主席，他的建議是「誠懇溝通才能獲得支持」，目前沒有接獲卓的會面邀請，但非常樂意溝通。針對卓是「保皇派」一說，段回稱「我也是保皇派啊！」大家的目標都是讓蔡總統順利連任，民進黨執政可以得到支持，「保皇派有什麼可恥的嗎？」

游盈隆指由蔡總統拚二○二○恐「沉船」，段宜康認為，游盈隆對民進黨及綠營執政是沒有善意的，其說法太過簡化，黨內多數幹部跟他一樣，都希望蔡總統連任，可能用的方法不一樣，但出發點沒有不同。

張宏陸說，他覺得「保皇派」對卓而言，帽子是扣得大了一點，他對卓是樂觀其成，但人選的產生方式他並不認同，好像是透過密室協商推出人選，這對卓是一種傷害。

對卓榮泰遭質疑是保皇派，民進黨代理黨主席林右昌受訪說，這樣的評論不是很正確，過去民進黨做錯哪些事情，或哪些事做得不夠周全到位，民進黨上上下下都要檢討，要如何帶領台灣向前進，爭取人民支持。

民進黨主席補選將在明年一月六日由黨員投票產生，黨內中生代共推的卓榮泰將對決台灣民意基金會董事長游盈隆。卓昨表示，他已向行政院長賴清德報告參選黨主席的規劃，他會把目前的工作任務告一個段落，在十二月廿八日的行政院年終記者會後離開行政院，正式投入選戰。

黨魁補選 將辦兩場電視政見會

民進黨昨經卓、游雙方代表協調決議召開兩場電視政見發表會，分別在二○一八年十二月廿九日於壹新聞、二○一九年一月四日民視新聞台進行。發表形式採用申論、交互詰問、結論方式進行。

卓榮泰說，為了聽見更多的檢討聲音，他準備出發到各地拜訪，請告訴他最該聽見的聲音，「大聲講、說真話、不要打折。」

對於卓榮泰前天發表的「想好、做好、讓人民說好」三好宣言，游盈隆昨受訪開玩笑表示，最好不要「三好加一好，變成四好（死好）」。

游盈隆認為，民進黨敗選後，黨內沒做任何有意義的檢討，民進黨既有制度是黨內要初選，但現在有那麼多人站出來說蔡總統是唯一合適人選，這樣是否意味民進黨不會有總統的初選？

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