「八年執政回憶錄」批判司法審判 》 林憲同律師函馬 促停止出版

2018-12-18

〔記者謝君臨、林良昇、張文川／綜合報導〕前總統馬英九將於廿日出版「八年執政回憶錄」，律師林憲同昨發函馬及總統府等各單位，批評馬利用回憶錄對司法審判做出攻訐式的批判，已違反憲法對卸任元首所要求的忠實義務，請求停止出版，否則將向法院提起民事訴訟，請求更正不真實及不妥當的回憶錄內容，另請求總統府糾正與防制馬的不當作為。馬英九辦公室昨表示不回應。

黃帝穎批馬庭外自我辯護 企圖帶風向

對此，律師黃帝穎認為馬在書中對於自己涉案、尚未定讞的刑事案件，在庭外自我辯護，企圖帶風向干預司法，是非常不可取的負面教材。

但也有一位不具名法律系教授認為，馬英九出書，是否會影響司法審判還難以判斷，但三中案和洩密案既然都已經被起訴，被告不論在庭內或庭外，都有權利為自己辯解，既然不是在偵查中，就沒有洩漏偵查秘密的問題，應屬言論自由的保障範圍。

林憲同昨指出，憲法保障人民有言論及出版自由，但馬身為卸任總統，除於就任時向全體國人宣誓遵守憲法，卸任後仍繼續享有元首禮遇與薪俸待遇，因此仍應依憲政體制，對全體國人負擔「忠實履行卸任後的『不作為義務』」，例如出版回憶錄不得虛構任職工作事實。

然而，馬卻因法律訴訟「慌了手腳」，針對被高等法院判刑四個月、現上訴最高法院的「馬王政爭洩密案」，及被台北地檢署起訴、現於台北地院審理中的「三中案特別背信罪」兩案，試圖利用回憶錄，以脫離法制方式在法庭外自我辯護，並惡意攻訐承審法官及刑事訴訟法制，應已構成悖逆宣誓效忠憲法本旨。

此外，馬以卸任總統身分出版回憶錄，若書中有涉及諸如馬習會等國安議題，也應比照卸任總統出國申請，經核可才能放行。

林昨以法律事務所為名，發函給馬英九、總統府、最高院、北院、國民黨等單位，並以國民及國民黨員身分，對馬進行催告，請求停止出版回憶錄。

林憲同強調，馬若置之不理，將向北院提起民事訴訟，控告馬及出版社涉嫌違反消費者保護法等，刊登誤導國人資訊，請求法院更正不真實及不妥當的回憶錄內容。

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