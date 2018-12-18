選總統？朱：我的目標大家都很清楚

2018-12-18

自豪新北公托「領先全台」 未來要「改變全台灣」

〔記者邱書昱、俞肇福、林良昇／綜合報導〕國民黨在九合一選舉大勝，黨內的「太陽們」都傳出有意競逐二○二○的總統大位，新北市長朱立倫昨天視察地方建設時再度透露參選之意，他表示「我的目標大家都很清楚，我一定會加油努力。」他並說，上週與前總統馬英九已見面三次，記者追問是否談到總統大選話題？他微笑避答，但好心情寫在臉上。

朱立倫到深坑參加公共托育中心啟用典禮，他致詞時強調，新北市推動公托的成功經驗「領先全台」，「未來要帶動到全台灣、改變全台灣」。他的談話讓在場人士都明顯感受到他「放眼全台灣」的企圖心。朱立倫稍晚到瑞芳區參加自行車試騎、公共托育中心開幕，許多民眾高喊「總統好」，地方人士也勸進聲不斷，他頻說「謝謝」、「一起加油」，笑容很燦爛。

朱立倫受訪表示，他廿五日之後就是市民，屆時會和大家報告未來動向，「我的目標大家都很清楚，我一定會繼續加油努力。」

朱自曝：上週與馬見三次面

媒體詢問最近是否與馬英九等人見面？朱立倫表示，他上週與馬吃飯兩次、見面一次，總共三次；在餐敘中，兩人與美國在台協會台北辦事處前處長包道格談了很多，都是美中貿易大戰對國際政經影響等議題。

對於新北市副市長李四川即將出任高雄市副市長，朱否認是「在南台灣建立灘頭堡」。他表示，過去十七年在政府部門服務，認識許多優秀人才，沒有人是屬於朱立倫的，都是國家的資產，民眾現在最需要的是認真努力拚經濟，不需要再講政治，他與韓國瑜、李四川都沒有政治上的考量。

媒體也追問朱立倫對於二○二○總統大選再度ＰＫ蔡英文總統的看法，朱仍重申「十二月廿五日以後一定會努力」；是否會「朱韓配」？朱表示，希望韓國瑜全力以赴，把高雄市政做好，民眾投票是希望高雄市政更好。

結盟挺朱？ 馬：我們幹嘛還結盟

馬英九昨受訪證實，最近常常跟朱立倫見面，是談過世的裕隆前董事長嚴凱泰，大家都很難過。媒體進一步追問，是與朱立倫結盟挺朱選總統嗎？馬英九聽了驚呼「結盟？」還反問「我們幹嘛還結盟？」

而對於國民黨內的二○二○年大位競逐，國民黨副主席郝龍斌昨表示，國民黨在九合一大選勝選，但外界沒有國民黨改變、改革的感覺，黨內有意選總統者到時應清楚表態，不要寄望別人勸進。

對於黨內有全民調決定總統候選人的聲音，郝龍斌表示，國民黨現在就有候選人產生辦法：民調七成、黨員投票三成，辦法當然可以改，應讓所有有意者表態後，出來協商溝通，產生機制，如果這些有意大位者都沒辦法協調出讓所有人都接受的辦法，怎麼領導全國？

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