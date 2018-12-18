中國令中客團 移往藍營新執政縣市

2018-12-18

規劃明年中客來台數不增加

〔記者蕭玗欣／台北報導〕九合一大選藍營大勝，旅遊界看好明年中客將大舉回流，業界甚至預估可能達四百萬人次，直逼一○四年高峰期。不過有旅遊業者指出，中國規劃明年度整體中客來台數不增加，避免幫蔡政府解套，但會將中客團從觀光較不受影響的雙北區，移往藍營新執政縣市如台中、高雄、宜蘭，讓藍營縣市端出觀光政績。

旅遊業者︰中國旅遊局定調「行程一定要到高雄」

據了解，中國國家旅遊局自十月起，每月都找各省市較大規模的旅行社開會討論赴台的中客情況，最近一次會議在十二月初，國家旅遊局定調將全力挹注資源在藍營新執政的縣市，更明言「行程一定要到高雄」。

一名參與北京會議的旅遊業者表示，中國政府認為九合一大選可看出透過中客團抵制已達到效果，但明年並不打算增加總數，避免幫蔡政府解套，初步規劃從觀光較不受影響的雙北地區減少部分中客，改到台中、高雄、宜蘭等藍營新執政縣市踩點。至於澎湖，中國規劃透過海洋之星增加到訪旅客，另也規劃花東包機，增加東部中客數量。

學者︰中國用觀光影響台灣政治

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰痛批，此一訊息顯示中國操作觀光客影響台灣政治程度越來越深，觀光局過去兩年對中客縮減反應慢半拍、政策格局不夠大，才讓中客衝擊台灣觀光產業，尤其中南部衝擊最大，南灣計畫經費不到億元，加上申請門檻過高，業者看得到卻吃不到，雖近期的暖冬方案反應不錯，但許多業者早已撐不下去。

黃正聰認為，明年中客總數應不至於維持不動，對岸至少會讓新執政的藍營縣市「有感」，整體中客數有機會成長十五％，高雄可能成長卅％。

創新旅行社董事長李奇嶽則認為，明年來台中客至少會增加兩到三成，總數可望突破三字頭，高雄中客人數會增加。受韓流影響，近來南台灣主題遊、「高進高出」行程詢問度高。

據觀光局統計，一○四年中客來台達到巔峰，達四一八萬人次，一○五年縮減至三五一萬人次，一○六年約二七三萬人次，今年前十月約二二五萬人次。

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