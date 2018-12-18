陳明通︰「九二共識」內容越來越離譜

2018-12-18

籲中國不要片面用自己的想像 強加台灣百姓

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國不斷強化對我國的各種打壓，同時一再重申「九二共識」，陸委會主委陳明通昨在立法院內政委員會答覆民進黨立委蔣絜安質詢時表示，「九二共識」爭議多年，內容已越來越離譜，無法作為兩岸基礎。他呼籲，中國不要片面用自己想像，強加於台灣百姓，兩岸真正基礎建立於「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」等法律，也盼「北京方面腦筋要轉一轉」。

陳明通赴立法院內政委員會報告陸委會明年度預算案並備詢。陳明通表示，現在大家談「拚經濟、少政治」，既然如此，陸委會近期針對「九二共識」做民調，各方意見不一，甚至還有民眾認為，「九二共識」係指「中華民國和中華人民共和國」兩國的共識。

陳明通接著表示，「九二共識」內容越來越離譜，且爭議多年，盼中國別用自己的想像，強加於台灣老百姓，這並非兩岸的基礎。就我方而論，兩岸真正基礎為「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」，不管我方誰執政都不能違背。

盼北京方面腦筋要轉一轉

陳明通也呼籲，「北京方面腦筋要轉一轉了」，不能再如此下去，如要兩岸好、正常往來，應當尊重彼此的法律體系。

民進黨立委賴瑞隆質詢時問及九二共識以及中國兩岸策略。陳明通表示，中國在「一中」戰略是「對外戰略清晰、對台戰略模糊」，對外強調ＰＲＣ（中華人民共和國），對台灣則只談九二共識，不談細節。

賴瑞隆追問，如果台灣一步步走下去，會不會「香港化」？擔不擔憂？陳明通表示「擔憂啊」，他在職的一天，就會努力捍衛台灣主權與尊嚴。

知名麵包師傅吳寶春日前發表聲明自述為「中國台灣人」，國民黨立委江啟臣質詢時問，未來恐怕還有很多「吳寶春們」，且相關問題一直存在，干擾台商和我國民眾，陸委會該如何因應？陳明通表示，國人應該團結，並要求北京方面別把框架放在我方身上。

另外，北市動物園每年派員赴中參加「大貓熊繁育技術委員會年會」，今年卻被以兩岸關係不佳為由遭拒。陳明通受訪表示，母貓熊「圓仔」的幸福不該被人為政治因素干擾，這也是「動物權」的一環，陸委會也會透過海基會等管道，看能否主動從旁協助。

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