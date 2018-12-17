實施67年 徵兵制走入歷史 末代義務役 26日退伍

2018-12-17

國軍推動募兵制 志願役成骨幹

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍推動募兵制，以志願役官兵作為軍隊骨幹，隨著兵役制度調整，最後一批「末代」一年期義務役男，也將在今年十二月二十六日前全數退伍，同時象徵實行六十七年的徵兵制走入歷史。

我國政府遷台後，自民國四十年起實施徵兵制，四十三年起役男役期為兩到三年，直至七十九年才統一調整為兩年。政府自八十九年起，曾經五度調降義務役男役期，九十七年七月起，常備體位義務役男只需服一年兵役。

83年次以後 僅需四月軍事訓練

隨著時代變遷，加上我國推動募兵制，一○二年十二月起，八十三年次以後役男只需參加四個月的軍事訓練，八十二年次以前役男仍需服一年期常備役或替代役。而最後一批一年期義務役男去年十二月入伍，將在今年十二月二十六日前退伍。

根據國防部統計，最後一批陸軍、海軍、陸戰隊及空軍的一年期義務役男共四一二員。自九十七年至今，共有七十八萬餘名役男服一年義務役。

陸軍二二二五梯下士班長葉紹庭、李亞哲為最後一批義務役男，兩人在退伍前，仍須帶領新入伍的志願役士兵、軍事訓練役男操課。葉員表示，當兵只要認真投入，也能很有收穫；李員則說，能看到受訓的官兵平安，就是最大目標。

雖然一年期義務役男退場在即，仍有部分役男決定「簽下去」，轉服志願役。現擔任食勤兵工作的陸軍一○四旅一兵陳聖福、張隆旭，每日在伙房辛勤工作，為施訓、受訓官兵準備豐盛菜餚。兩人皆表示，國軍薪水、福利皆不錯，因此已決定轉服志願役繼續學習、發揮所長。

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