運送金紙恍神》撞4輛法拉利 恐賠1200萬維修費

2018-12-17

替母送貨精神不濟 擦撞肇事

〔記者徐聖倫／新北報導〕在燒烤店上班的二十歲林男與母親相依為命，昨清晨他開廂型車，協助母親的金紙店送貨，不料行經新北市石碇區，一個恍神連續擦撞停路邊的四輛法拉利超跑，其中三輛出現車身凹陷、尾翼毀損、車尾凹陷等車損，粗估維修費達一千兩百萬元。

四名法拉利車主昨相約出遊，預計從北宜公路前往宜蘭，清晨五時許，四輛超跑停在石碇區淡蘭吊橋停車場外路邊稍事休息，林男的廂型車行經突然往路邊偏，連續追撞其中兩輛法拉利，廂型車雖及時煞車，不過連鎖效應下，遭撞的法拉利又往前撞前車，警方到場確認林男並無酒駕，發現其中三輛法拉利車損嚴重。

其中三輛超跑 車損情況嚴重

警方說，黃色法拉利488被撞後，往前依序推撞白色法拉利F12、藍色與紅色法拉利488。警方說，首當其衝黃色法拉利左車身凹陷、左後照鏡斷裂，白色法拉利尾翼毀損，藍色488車尾凹陷，停在最前方的紅色488僅車牌受傷。

據悉，法拉利488新車市價約一千三百八十一萬元起，F12則要價一千七百一十八萬元起，專業人士指出，黃色488維修費約三百萬元，白色F12維修費約五百萬元，藍色488維修費約四百萬元，修繕費用共約一千兩百萬元。

紅色488的車主向警方表示，因為他受損輕微，僅車牌受傷，不打算計較維修費，另三輛車主向警方表示，一切修繕及事後賠償，均交由保險公司處理，求償部分將由保險公司向林男談。

熱心人士出面 願協助打官司

林男表示，他父親早逝，與媽媽一起生活，平時在北市的燒烤店上班，有空就協助媽媽的金紙店工作。他焦急地向警方說，廂型車是媽媽的，他開得很慢才四十公里，真的是不慎恍神才肇事。

警方說，林男的廂型車沒有保險，如此高額修繕費用恐要自行負擔，不過有不具名的熱心人士去電警方，表示願意協助林男的官司，幫他緩解一些經濟壓力。

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