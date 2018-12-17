一旅外民眾欠2.5萬健保費 返台耗費72萬醫療資源

2018-12-17

旅外2.3萬人欠費 累積高達5.5億元

〔記者林惠琴／台北報導〕蔡英文政府二○一六年上任全面廢除健保鎖卡制度確保弱勢就醫，但近期一名旅外工作的國人返台發現健保卡遭鎖卡無法看病；衛福部表示，因旅外國人欠健保費仍回國使用醫療資源，甚至有人一年用掉七十幾萬元，所以先鎖卡，付清保費即可解卡。

健保署統計，旅外欠健保費者尚有二．三萬人、共積欠約五．五四億元，其中約九成透過戶籍地公所以無職業身分投保，每月自付健保費六成、七四九元，其餘四成、五百元由政府負擔；在未計入政府負擔部分下，去年欠費者自繳約○．七三億元，但使用醫療資源約○．七四億元。

其中，一名中年女性欠二十一．七萬元欠費金額最高，但該名女性近五年未曾在台就醫；另一名中年男性欠二．五萬元保費，去年尚未鎖卡前，回台看病四次、用掉醫療資源約七十二．九萬元最多。

健保署專委吳昕表示，欠費者約八成不在國內，可能返台時或在台親人未注意繳費事宜。

衛福部實施鎖卡 付清保費即解卡

當年廢除健保鎖卡、欠費也可就醫，衍生旅外國人返台未繳清健保費仍看病爭議，吳昕說明，基於合理與公平性，已於今年六月陸續寄出未繳清費用者將遭鎖卡、不得以健保身分就醫通知函給欠費人士，並強調信用卡約定轉帳扣款或網路銀行也能繳款。

醫改會副執行長朱顯光認為，旅外國人多有能力繳費，但疏忽未繳，建議鎖卡前須告知，避免回國緊急就醫發現鎖卡，造成不便。

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