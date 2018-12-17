替朱立倫鋪路？ 李四川：我沒那麼厲害

2018-12-17

〔記者賴筱桐、陳心瑜、翁聿煌／新北報導〕新北市副市長李四川將出任高雄市副市長，外界解讀是為了新北市長朱立倫二○二○總統大選鋪路，在高雄建立灘頭堡。李昨天接受記者電話專訪時表示：「我沒那麼厲害啦！」他只希望複製新北成功的經驗，協助高雄市政。

李四川表示，他是屏東小琉球出身的漁家子弟，四十年前北上唸書，一路在北部當公務員。他和高雄市長當選人韓國瑜見過幾次面，認為韓很坦誠、熱心，尤其重視農漁民的經濟，提出協助農產品外銷的方法，他被韓的誠意打動，詢問市長朱立倫的意見後，獲得朱大力支持，希望他全力協助韓國瑜。

李四川的府會關係良好、善於溝通協調，在議會獲藍綠民代讚賞，朱立倫任職國民黨主席並參選二○一六年總統時，時任國民黨秘書長的李四川運籌帷幄、全力輔選，此次南下協助韓國瑜，被解讀是替朱的二○二○鋪路，開拓人脈。

對此，李四川說：「我沒那麼厲害啦！」他表示，政治之路從來就不是他的生涯規劃，當初擔任國民黨秘書長，「完全是一隻誤入叢林的小白兔」。他對高雄不熟悉，怎麼可能扯上總統大選？他強調，選舉不重要，只求發揮「剩餘價值」，做好市政建設，讓民眾過好生活。

朱：民眾投票給我們 不是為了政治

朱立倫則強調，「民眾投票給我們，不是為了政治」，而是為市政、為民服務，因此做為現任新北市長，有責任「全力協助侯市長（侯友宜）、當韓市長的好朋友」，並讓高雄市政做好，他相信李四川能勝任高雄市副市長。

外傳韓國瑜多次致電朱立倫商討人事，朱立倫回應，和韓本來就是老同事、老朋友，前一段時間兩人也有共識，就是希望能建設好高雄，讓高雄翻轉，因此全力協助，雙方的共識就是李四川有這樣的能力。

侯：南部北部本來就要並肩作戰

侯友宜則說，他與李四川聊過，李是專業的工程人才，他本人也想回南部與故鄉人一同打拚，南部北部的市政建設本來就需要並肩作戰。

至於這樣的安排是不是為朱總統大選鋪路？侯說，一切以市政建設為主，把市民的需要做出來，讓市民有感才有意義，如果滿腦子都在選舉，那絕對不是好事，「好好替市民做事卡實在」。

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