搶2020大位 馬吳朱王互別苗頭

2018-12-17

吳王都有感恩之旅 馬出回憶錄 朱插旗南台

〔記者林良昇、陳心瑜、邱燕玲／台北報導〕二○二○年總統大選揭開序幕，國民黨提名內戰悄然開打。黨主席吳敦義將啟動「感恩之旅」下鄉謝票，第一站傳從新竹縣開始；前總統馬英九本週也將出版八年執政的回憶錄；即將卸任的新北市長朱立倫，其副市長李四川將接任準高雄市長韓國瑜的副市長，等於先插旗南台灣；前立法院長王金平也從上週展開選後「感恩之旅」，藍軍眾太陽的動作，被視為是為總統大選暖身，彼此較勁、互別苗頭的意味濃厚。

朱：相信黨會推最強人選

朱立倫昨受訪表示，所有的國民黨候選人能夠深入基層、爭取支持，都是好事。媒體追問朱會從哪裡開始「深入基層、爭取支持」？朱表示，等到十二月廿五日（交接日）再跟大家報告。

對於國民黨總統初選應該採取全民調或應加上黨員民調？朱立倫說，一切以民意為依歸，相信吳敦義主席領導的黨中央有這樣的決心，推出最符合民意、最強的候選人。

吳敦義則已規劃展開選後謝票的「感恩之旅」，將全台走透透，並陸續安排拜會媒體。據了解，吳的「感恩之旅」從新竹縣開始，最快本週就會啟動。黨內人士說，對吳敦義而言，這次大選，新竹縣長提名是最難熬的一個縣市，還和國民黨立委林為洲發生衝突，受輿論指責，勝選得來不易，首站從竹縣開始，特別有意義。

國民黨中常委姚江臨表示，黨主席到全台謝票本來就是該做的事，外界認為是為總統大選暖身，「怎麼樣都會有人說」。

吳下鄉之旅 擬從竹縣開始

國民黨組發會主委李哲華表示，組發會已經在開始規劃，是否從竹縣開始還未定案，形式會以簡單的茶會為主，包括黨職幹部、各參選人、友國民黨的社團等，也會與各縣市長候選人見面。

這次輔選國民黨有功的國民黨立委、前立法院長王金平動向也備受矚目。王選後到各縣市展開「感恩之旅」，被視為是為二○二○暖身，上週已到彰化縣、台中市。王金平昨受訪指出，接下來一月十一日將到雲林縣，至於高雄市預計明年一月中前舉行，「高雄市得到很多人的幫忙，要慎重安排」。

王：不必在乎人家怎麼想

王金平表示，感恩之旅主要是謝謝大家在選舉期間的幫忙，上週到彰化、台中，向農田水利會、各個社團、議員等表達單純感謝之意；至於外界的解讀，「不必在乎人家怎麼想」。

前總統馬英九將於廿日發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑執筆的「八年執政回憶錄」新書。

馬英九昨被媒體問到出書一事，指新書發表會當天再回答；媒體追問這時出書是否為了二○二○總統選舉？馬英九僅回應「還有很多人有不同說法」，並未明確否認。

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