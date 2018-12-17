網攻頻傳 國防院籲跨國資安聯防

2018-12-17

爭取參加美洲區「黑帽」駭客年會

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國除面臨中國政治與軍事威脅，亦受到境外頻繁的網路攻擊，根據國軍統計，去年軍方民網遭異常偵測、掃描與疑遭攻擊次數高達二億四六六萬餘次，且確認許多網路攻擊源自中國。

國防部智庫「國防安全研究院」日前發佈「國防科技趨勢年度報告」呼籲，國軍在政軍分離前提下，可秉「超前部署，預置兵力」原則，除平時防衛任務，亦可進而實現跨國資安聯防與情資交換。

對於我國和他國未來可能的資安聯防機制，軍方人士指機敏性高，不便評論，並稱整體資安戰略由行政院資通安全辦公室指導。但該人士強調，國軍對於資安防護交流相當重視，並爭取參與更多與他國官方、民間交流機會，包括明年繼續爭取參加的美洲區「黑帽」駭客年會，將可使軍方汲取防範駭客新型樣態的知識。

另根據國防部明年度預算書顯示，我國和他國資通電交流，除明年欲參與的黑帽年會，亦持續參與美國舉辦的資安防護年會。相關人士說，就軍事交流層面而言，美國仍為重要夥伴，但也不排斥其他合作對象。

去年遭網路攻擊二億多次

國防院發布的報告指出，根據國防部七月公布的統計資料，國軍各單位去年遭網攻次數高達二億四六六萬餘次。經資安鑑識、行為模式辨識，確認許多網路攻擊源自中國。另外，境外網攻連國軍人才招募中心網站亦不放過，去年共計三一九六萬餘次。

報告指出，國安會在今年發佈「國家資通安全戰略報告」，將國軍界定於資安人才培育、產業發展促進角色，並和其他政府部門參與國家資安聯防體系；但資安風險診斷、關鍵資訊基礎設施保護、國際情報分享等，國軍參與角色與途徑仍待定位。

報告呼籲，國軍可秉「超前部署，預置兵力」原則參與平時資安聯防，並對關鍵資訊基礎設施實施資安風險診斷，實現關鍵資訊基礎設施保護的數位國土防衛，進而與理念相近國家遂行國際資安聯防與情資交換，進一步合作組成資安虛擬聯防體系。

報告建議，我國捲入戰事時，敵方必發動網路、資訊戰，我方除國軍內部培育專業資訊戰單位，亦可和政府部門、民間資安公司、大學合作，培植非機敏領域人力。

發展無人載具 強化戰力

「國防科技趨勢年度報告」也對我國防衛提出建言，除呼籲國軍強化戰力保存，另在籌獲傳統武器之餘，朝無人載具、匿蹤與反匿蹤、自動化機械等多元方向發展。

在軍事投資與科技優勢部分，報告建議，除海空軍以外，陸軍可強化多層次火力投射。此外，包括多樣化無人與自動化載具、攔截敵方ＵＡＶ等小型、低飛目標的防空與干擾戰力、彈性化長程制空制海及制陸武器、匿蹤與反匿蹤技術、智慧型水下攻擊武器，並發展傳統軍備採用自動化器械與人工智慧的技術。

報告指出，我國應向美爭取出售關鍵裝備，例如短場起降的第五代戰機、軍艦紅區裝備等，若暫時無法獲得，即應思考其他替代方案、過渡時期選項。

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