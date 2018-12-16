2018-12-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕哇～稻田有鯨魚、章魚還有小紅帽！

彰化縣田中鎮年度盛會「稻草人藝術節」昨日在望高寮登場，廣達8公頃的收割稻田裡矗立十數座稻草編織裝置藝術，有5米長的抹香鯨與八爪章魚等，模樣栩栩如生令不少遊客驚豔，猶如優游海洋世界。

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