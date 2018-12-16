救國團389員工 優退超好康// 18趴沒歸零 替代率破百

2018-12-16

〔記者李欣芳／台北報導〕總資產達五十六．一億元的救國團，經行政院黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結其資產後，據透露，救國團最近向黨產會提報三八九名退休員工的超優退方案，這三八九人比照公務員享有十八％優惠存款利息，十八％雖然逐年緩降，但不僅未歸零，部分退休員工的所得替代率還超過一○○％，導致明年救國團光是十八％利息補貼等退休給付，一年就需支付約一億一八○○萬元。

利息補貼 明年就需支付1億多元

黨產會還發現，救國團雖訂定退休人員的月退金樓地板比照公務員月退地板三三一四○元，低於此門檻者不砍其十八％優存利息，但因部分人員還可領勞保年金，若加計月領勞保年金，月退地板將再墊高一萬六、七千元到二萬多元，等於不少人的月退地板提高到近五萬元，黨產會認為這樣不合理，主張這部分要砍。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會已要求救國團檢討，救國團以其員工在八十年轉為勞保，但每月所領的勞保退休金不應列入月退地板計算。

比公務員月退地板高 黨產會要砍

施錦芳說，救國團部分員工的退休所得替代率超過一○○％，可能是所存的十八％本金較多，計息也高，形成退休後領的錢比上班時薪水還高的不合理現象，至於其十八％優存利息是否應歸零，黨產會將會再討論；由於救國團早期退休員工的退休金約二、三萬元，對於較低階的員工，晚年生活應予以照顧，但較高階、所得替代率過高的部分就應檢討。

據悉，救國團在今年十月修訂「退休人員辦理退休金儲存利息補貼要點」提報團員大會通過，救國團退休人員的月退樓地板訂為與公務員相同，低於此門檻者不砍其十八％，超過此門檻者，其十八％將逐年調降，一○七年十月一日起到一○九年十二月卅一日降為十二％，一一○年一月一日起到一一一年十二月卅一日降為十％，一一二年一月一日起到一一三年十二月卅一日降為八％，一一四年以後則降為六％。

據透露，救國團最初向黨產會提報的月退地板約僅二萬一○○○元，後來卻被團員大會推翻，提高為與公務員的月退地板一致。

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