降美疑慮 中興聘美前議員當說客

2018-12-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico報導，中國電信設備第二大廠中興通訊（ZTE）聘請前美國資深參議員李柏曼（Joe Lieberman）對產品進行「獨立的」國家安全評估，試圖降低美國國會對其產品的不信任和安全顧慮。這是中興第三次聘請前美國國會議員擔任說客，現為紐約律師的李柏曼在華府政治圈內人脈深厚，曾是美國民主黨二千年副總統候選人。

中興通訊發言人證實這項消息，強調這項「找尋事實」任務，旨在溝通和解決客戶、美國國會、行政部門以及各國政府的國安顧慮。

中興通訊四月因違反和美國政府的和解協議、規避美國對伊朗和北韓的制裁，被華府處以七年禁止採購美國廠商零組件，一度瀕臨倒閉；直到美國總統川普和中國國家主席習近平達成協議，中興通訊繳納十億美元罰金、改選公司董事會後，七月該禁售令才被解除，但華府各界對中興產品仍普遍存在安全顧慮。

李柏曼告訴Politico，美國目前「很明顯仍存在對中興通訊產品安全性的擔憂」，或某程度上對中興產品可能被以各種方式危害到美國國安或個人網路安全，中興已決定要平息這些擔憂。

美國官員已擴大警告，中興通訊和中國政府關係密切，其網路設備、智慧手機、平板電腦等產品，可能成為北京進行網路間諜的管道。

李柏曼表示，他將會註冊為中興通訊的遊說者，把重點放在對中興產品的國安評估，六個月後向中興回報；兩週來，他已打了不少電話、兩次造訪美國國會，和部分國會議員展開溝通；他還希望未來和美國商務部、國防部和國土安全部的官員會談。美國批評中興不遺餘力的參議員盧比歐、范霍倫（Chris Van Hollen）都表示，已見過李柏曼。

報導指出，中興今年二、三季支付華府霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所近兩百萬美元的酬勞，先前曾聘請美國前參議員科曼（Norm Coleman）和前眾議員克利斯坦森（Jon Christensen）；川普競選團隊前公關副主任藍札（Bryan Lanza）今年稍早也為中興工作。

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