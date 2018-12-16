爭取T-Mobile併Sprint 母公司擬停用華為設備

2018-12-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，德國電信（Deutsche Telekom）和日本軟銀集團（SoftBank）近日傳出提議停用中國華為的電信設備，以爭取美國監管機構批准德國電信旗下T-Mobile和軟銀旗下史普陵特（Sprint）規模達二六○億美元的合併案。T-Mobile、史普陵特是美國第三及第四大行動通訊業者，在美國雖未用華為設備，但德國電信、軟銀在海外市場使用部分華為設備。

消息人士指出，美國政府官員一直施壓德國電信，要求停止使用華為設備；T-Mobile和史普陵特認為他們必須遵守規定，美國外來投資委員會（CFIUS）才會允許合併案有進展。CFIUS審查外資交易是否存在威脅美國國安利益的疑慮。

T-Mobile四月底宣布以二六○億美元換股方式，併購美國競爭對手史普陵特，雙方母公司近日傳出尋求其他供應商以取代華為的網路設備後，預期CFIUS最快本週可批准這件合併案。本案也需要獲得美國司法部和聯邦通訊委員會（FCC）的核准，T-Mobile先前預期完成交易的時間在明年上半年。

外電報導，史普陵特母公司軟銀集團計畫改採諾基亞和愛立信的硬體設備，取代華為4G設備；歐洲最大電信公司德國電信也表示，十分重視國際間有關中國網路設備安全性的討論，正在重新檢討採購策略。

美國政府近來致力說服多個盟邦政府禁用華為的電信網路設備，因擔憂華為受到中國政府的實質控制，華為設備可能包括引發間諜活動的「後門」。

華為的最大股東是中國國有企業中國移動，和中國軍方及公安部關係密切。近日中國網友熱傳一份華為官方公布資料顯示，華為一半客戶來自中國公安系統（公安局、監獄、警察學校），還有大量中國政府單位、國企部門與地區街道。

華為面臨海外最大市場歐洲合作夥伴大失血，從英國電信、德國電信、到法國電信商橙橘（Orange）等，已陸續宣布剔除或重新評估華為的4G和5G設備供應；挪威政府也表示，擔憂使用沒有締結安全合作國家的供應商設備，明顯劍指華為。

Mirabaud證券分析師坎普林表示，「看起來，華為未來三年可能會丟失大量市占」。

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