調高中國商品關稅 美延至3月2日生效

2018-12-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中展開貿易談判之際，美國貿易代表署（USTR）十四日在聯邦公報上公布，將自美東時間三月二日凌晨零時一分起，將中國二千億美元商品關稅由十％提高至廿五％。美中領袖本月初達成貿易戰休兵協議，USTR因此把原訂明年元旦生效的關稅上調時程延緩兩個月實施。

路透報導，新的生效時間不會影響美國已對中國五百億美元商品實施的廿五％關稅，包括半導體、印刷電路板和其他電子元件、機器以及汽車等。這些中國商品涵蓋在華府七、八月實施的兩波「三○一制裁」。

這項公告登載於聯邦公報有關USTR「三○一條款」調查中國智慧財產（IP）保護措施的文件中，指關稅上調時間變更，是因美中重新展開協商的約定，「目標在達成消除調查涵蓋的作為、政策和措施」。美國總統川普和中國國家主席習近平十二月一日在阿根廷會談時達成協議，給予雙方九十天時間展開經貿協商。

USTR並未具體說明對美中談判有任何預期結果，也未提到中國恢復採購美國黃豆、暫停對美國汽車和零組件課徵廿五％關稅的措施，但提及白宮聲明設定九十天期間將談判要求中國結構性改革的目標，包括強迫技術轉讓、智慧財產保護、非關稅壁壘、網路入侵和竊盜、服務業和農業等方面的改變。

美國消費科技協會（CTA）表示，美國對中國科技相關商品課徵的關稅，現在每月已逾十億美元，十月美企支付的中國科技產品關稅成本年增加六倍、至十三億美元，其中5G產品的關稅達一．二二億美元，遠高於去年十月的六．五萬美元。

川普︰中國希望達成全面性的協議

川普十四日推文暗示，美中可能近期內達成貿易協議，「中國希望達成很大而全面性的協議，這可能發生，且相當快」；這反映中國經濟受到美國對他們貿易戰的衝擊比預期更加減緩，北京也決定放棄對美國汽車和零組件加徵關稅。

中、歐經濟警訊 美股重挫

受中國和歐元區經濟數據出現警訊影響，美股十四日收盤重挫，三大指數同時陷入技術修正區，為近三年來首見，道瓊指數收盤重挫四九六．八七點（二．○二％），史坦普、那斯達克指數下跌一．九一％、二．二六％。中國十一月工業生產、零售銷售年增率分別創近三年、十五年來最低；IHS Markit公布的歐元區十二月綜合採購經理人指數（PMI）初值降至四年多來新低。

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