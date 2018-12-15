盧秀燕準財政局長 曾被控家暴

2018-12-15

逢甲教授羅仙法 盧選進小內閣

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕昨天公布新一波小內閣名單，其中獲延攬出任財政局長的逢甲大學教授羅仙法，傳出十五年前遭曾姓前妻控訴家暴，並以羅誘導兒子跳樓、用電鑽恐嚇兒子收玩具等精神躁鬱現象，向法院訴請離婚。準市府新聞局長吳皇昇說，不以私害公，相信羅的專業能力，中市財政需要他的管理。羅仙法目前在日本京都龍谷大學擔任客座教授，昨未出席記者會。

前妻控暴力相向 開電鑽嚇小孩

在逢甲大學擔任財務金融學系教授的羅仙法，二○○三年遭在美國林肯學校擔任輔導老師的曾姓前妻指控，羅婚後有暴力和精神躁鬱等傾向，心情稍有不順，就對她掐脖子、摑巴掌、抓頭撞牆、施以拳打；甚至為了叫兒子收玩具，不惜拿出電鑽，插上電源，藉電鑽的聲音恐嚇；或以「每個人身體都有翅膀，小孩要是從樓上往下跳，翅膀就會張開」的歪曲言論，誘導小孩從樓上往下跳。曾女據此向法院訴請離婚，法官查出兩人早已簽訂離婚協議書，因此判決曾女敗訴。

消息傳出後，民進黨台中市議長提名人曾朝榮受訪認為，羅仙法不宜擔任財政局長，盧秀燕應重新考慮。市議會民進黨團總召李天生也直言，這種家暴紀錄非常糟糕，新市府團隊一進來讓人指指點點，非常不妥當。

盧團隊︰信賴羅的專業 不以私害公

盧秀燕昨在公布第三波小內閣名單記者會，介紹羅仙法時強調，她在立院有十多個會期都在財經委員會，認識許多財經高手，羅是財經圈公認的高手，目前是逢甲大學和京都龍谷大學交換客座教授，本學期在日本任課，無法出席記者會。

吳皇昇則指出，新市府團隊信賴羅仙法的專業及能力，台中財政需要他的管理，建立良好的財政紀律。至於私人領域部分，每人實際狀況不一樣，不建議未瞭解而下評論，市府團隊不會以私害公，這是絕對原則。

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