罵李哲華「吳敦義的狗」 林為洲道歉

2018-12-15

受訪進廣告時 以為不會播…

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨立委林為洲拋出二○二○總統選舉黨內提名應採「全民調」，被認為是劍指黨主席吳敦義。他昨接受廣播專訪時，在進廣告期間以為不會播出，脫口說出國民黨組發會主委李哲華「是吳敦義的狗」，未料網路直播沒停，他立即為失言向李哲華鞠躬道歉。李哲華對此回應「感受不到誠意」、「個人造業個人擔」。

李哲華︰感受不到誠意

林為洲與前總統府副秘書長羅智強週一共同發表黨務革新宣言，拋出總統提名「全民調」、總統候選人兼黨主席。當時李哲華反批林為洲「司馬昭之心」，怕拿不到立委提名。

林為洲昨上節目談及此事，強調自己是為了推動黨內制度改革、鼓勵中生代參與初選，不是為了捧新北市長朱立倫。進廣告時，林為洲跟主持人周玉蔻閒聊提到李哲華，脫口說出：「他就是吳敦義的狗啊！」周提醒他正在直播，林為洲驚訝摀嘴並要求剪掉，但為時已晚，林當下就致歉：「我說錯話，對不起」。

周玉蔻在節目尾聲Call out李哲華，開頭就說「林為洲說你是吳敦義的…」，被林推了一下後，改說是「傀儡」；李哲華回說，林為洲用這種邏輯推測他代表某人有點不道德，大家都是成熟的政治工作者，他身為組發會主委，就是依據工作職務發言。

林為洲之後召開記者會，解釋是意外，當時脫口就自覺有錯、很後悔，播出後第一時間就在臉書發文道歉，打三通電話給李哲華，李沒接，也有發簡訊，盼李能原諒。

李哲華對此表示，大家可以就事論事，林為洲卻用污辱性字眼罵人，有失國會議員身分。他重申，黨內總統提名辦法雖有七成民調、三成黨員投票的規定，但只要有兩組以上登記，仍可以協調遊戲規則，且過去總統提名都在四、五月登記，因此明年二月再討論都來得及，林又不是要選總統，「在急什麼」，況且他基於職責說明黨的機制，卻被林為洲等人質疑，這樣有道理嗎？

連勝文︰中生代接班 已喊了十年

國民黨中央委員連勝文昨在弔唁前海基會董事長江丙坤後受訪，媒體詢問國民黨內喊中生代接班是否是在「逼宮」？他說，「逼宮」傳聞他沒聽說過，中生代接班已經在國民黨內喊了十年，但沒有真正發生過，他只能說同志仍須努力。

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