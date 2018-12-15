中市立委補選 王義川vs. 沈智慧

2018-12-15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區（北北屯區）立委補選，民進黨徵召台中市府交通局長王義川參選，昨在市長林佳龍陪同下登記參選。王強調「終於換六年級上場，由新生代接下任務！」並將對手國民黨沈智慧稱為「智慧阿姨」、「軍系立委」，並公開下戰帖，邀對手政策辯論。

中市第五選區立委補選昨登記截止，除王義川、沈智慧外，尚有邱于珊、林忠勝登記參選。林佳龍昨陪同王義川登記，強調市政改組後，非常擔心山手線等交通規劃生變，推薦王是年輕、專業、有行動力的「台中捷運的推手」，呼籲選民「疼惜林佳龍，票投王義川！」王義川則是只要提及對手都尊稱為「智慧阿姨」，說「她當立委，我讀高二」。也要沈表態是否支持山手線、藍線捷運，及綠線延伸大坑，希望做政策辯論，讓新世代對過去老派政治重新選擇。沈智慧回應表示，台中交通有多糟，不用辯論就知道，如果擔任四年局長交通都搞不定，辯論只是逞口舌之快，年紀更不是重點，她與侯友宜、韓國瑜都同年次，經驗能夠馬上上手，不是練習生，而且「王先生看起來也滿像阿伯的！」

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