白綠破局 民進黨提名何志偉

2018-12-14

〔記者楊淳卉、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市第二選區立委補選，民進黨昨宣布徵召台北市議員何志偉參選，北市立委補選備受關注的「白綠合作」議題確定破局。

民進黨人選協調小組召集人鄭文燦表示，何志偉年輕、有衝勁，在兩屆議員任內表現優異，對於選區未來發展的藍圖做足準備，基層耕耘扎實，並強烈表達一定勝選的決心。經過綜合評估考量，參考民調結果，何志偉是最有勝選機會的候選人。

民進黨在北市立委補選部分，原本朝「白綠合作」思考，黨內也透過各方管道與台北市長柯文哲溝通。提名協調小組考慮小燈泡父母委任律師吳君婷，但消息曝光後，引發中常委陳勝宏強力反彈，甚至揚言退黨。

柯營陳思宇上陣

今由「學姊」陪同登記

柯文哲方面將推出台北市政府觀傳局長陳思宇參選，陳昨已將臉書粉絲團改名為「陳思宇 白色力量 國會發光」，據透露，陳思宇今將由「學姊」黃瀞瑩陪同前往登記。

陳思宇的父親是台聯黨北市議員陳建銘，陳思宇曾任前觀傳局局長簡余晏機要，去年五月成為台北市政府副發言人，今年初接任局長至今。

親民黨不分區立委陳怡潔也傳出有意參選；陳怡潔的父親陳政忠為連任九屆議員，今年選舉更拿下士林北投區第一高票，若參選，加上國民黨徵召的議員陳炳甫，時代力量主席黃國昌昨也表達有意找吳君婷參選，這席立委補選將熱鬧滾滾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/