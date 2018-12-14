2018-12-14

記者陳曉宜／特稿

蔡柯會前夕，柯妻臉書開罵白綠合、柯公開點名姚人多噁心，重頭戲上場前，柯家軍陳思宇將臉書更名為「白色力量國會發光」，表明參選立場。不僅如此，柯簡報時還說大巨蛋、社子島、西區門戶計畫沒進展，問題都出在中央，聲稱「如果給北市府弄，早就弄好了」。柯將複雜議題簡化論述的能力堪稱一流，在民進黨九合一敗選後，又趁機打了蔡總統一記耳光。

柯文哲上任四年，大巨蛋成了台北最大爛尾樓，關鍵難題在於，柯市府提出的七大公安標準，在疏散測試上，規定人潮不能疏散至大巨蛋範圍外，因此電腦測試根本無法過關；沒想到，柯昨天首次提出由中央提供國父紀念館停車場、逸仙路和台北機廠部分土地，納入疏散範圍以解套。試問，災難發生時，人潮自然衝出園區範圍逃難，即使大巨蛋周邊道路、廣場不歸北市府管理，難道人就不能逃生過去？而柯提出撥用中央土地的方案，目的只有一個，就是解決柯市府自訂的公安測試標準，讓柯能自圓其說，所以蔡要替柯解決的不是大巨蛋的公安問題，而是讓柯有台階可下的面子問題。

但整場蔡柯會，柯卻十足不給蔡面子，不僅刻意不與蔡眼神交流、表情嚴肅，還當面數落經濟部社子島防洪計畫審議延遲，西區門戶計畫開發、仁愛路空總、台北機廠古蹟活化等文化部的業務執行動作太慢。

事實上，社子島開發目前停滯的關鍵在於，北市府與居民在安置和土地徵收方面無法達成共識，導致二階環評無法過關，柯昨卻避重就輕，砲打中央。

西區門戶計畫開發主要卡在雙子星案，柯上任迄今還在招標階段，台北郵局公辦都更案要蓋出超高大樓，文資團體提出反對意見，北市府和文化部都無能力溝通協調。

還有華光特二土地之所以要延長借地時間，是因柯市府搞不定東門市場攤商。至於中央大方借地解套，柯卻絕口不提，反而處處拿文化部的無能來酸蔡。

柯蔡會，看似柯砲打中央，卻也凸顯柯市府在這些市政議題的無能為力。

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