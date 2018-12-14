2018-12-14

記者蘇永耀／特稿

蔡英文總統昨日與台北市長柯文哲進行「蔡柯會」，兩人從北門廣場到北門郵局，全程互動明顯冷熱有別，當蔡總統恭賀柯文哲連任成功時，柯連正眼都不看一眼，一場政治秀讓人不忍卒睹。

總統與六都當選人見面展開中央與地方合作，看似名正言順，但若真為施政而來，其實多此一舉。

從制度言，中央與地方原就有聯繫機制，六都首長也可在行政院院會與內閣部會暢談對話，總統捨此途而僅帶著行政院政務委員隨行，將行政院長置於何地？總統希望賴揆留任打拚，但這是留人的禮數嗎？

柯文哲連任成功，政治情勢迫使蔡總統必須處理「白綠合作」，否則二○二○總統之路更艱難。但民進黨甫嚐大敗，柯正水漲船高，敗軍之帥奢言合作，不僅沒有叫牌權，代價也往往最大。喜以毛澤東為師的柯文哲，更是深諳此理並趁機運用，大巨蛋爛攤要中央共同解決就是一例。

昨日會面柯文哲幾乎是「嚴肅」面貌以對，無論蔡總統在場或離去，媒體數度追問柯會不會「感謝」蔡對市政的協助，柯就是不願正面回答，還顧左右稱，如果不嚴肅會亂講話。柯文哲也再Ｋ蔡的核心幕僚姚人多，還將去年民進黨秘書長洪耀福奉勸柯要懂「政治是直道而行」等語，送還給姚。柯待價而沽的高姿態，更加暴露蔡英文的不利局面。

為了一場「蔡柯會」，也快把民進黨賠進去了。當總統當面肯定柯文哲推動市政有成，盛讚讓台北市「軸線翻轉開始了」。對照先前選戰對柯的猛烈攻擊，不啻令人錯亂，也讓參選者及輔選者心寒難受。

政治是講求實力原則，即便這般示弱，也未能換得重修合作的契機。

民進黨中常會前天未決定士林大同立委的提名人選，就是為營造兩人會面的氣氛，但柯家軍隨即備戰人馬，要迫民進黨進一步禮讓。該區是民進黨最具實力的選區，蔡總統又讓民進黨再次陷入先前台北市長選戰一樣的難題。

民進黨大敗至今三星期，蔡總統做了兩件事，一是在總統府進行「迴廊談話」，談了交通部的機車強制ＡＢＳ政策，另一件是「蔡柯會」，帶著政委會商市政。事有層級分工，把部會及政委的工作拿來自攬，而當成接地氣，如果這就是自我檢討的起手式，看似回應民意，卻把總統這職位給做小、做低了。

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