柯趁機告御狀 點名部會動作慢

2018-12-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「蔡柯會」昨天下午登場，北市府在會中提出多項市政議題，盼中央給予協助。柯文哲也藉機「告御狀」，點名文化部、交通部台灣鐵路局等多個部會動作太慢，讓他很難跟市民解釋，甚至放話願意幫鐵路局做工程，「那會比較快」。

多案停擺 讓他很難跟市民解釋

蔡英文總統與柯先在北門廣場聆聽簡報，隨後兩人步行至台北郵局聽取報告，路程中有簡短交談。

北市副市長林欽榮報告時指出，西區門戶計畫就是國家門戶計畫，但區內土地多屬個別機關與公營事業公司所有，需要中央與地方合作。他指出，如雙子星（C1／D1）捷運聯合開發、台北郵局公辦都更及台鐵新雙子星（E1／E2）公辦都更開發案等三大重要建設，預計投資經費達一千億元，盼中央各部會支持，以加速西區再生，帶動國家經濟發展。

北市都發局長林洲民接著報告仁愛路空軍總部舊址、台北機廠、大巨蛋、社子島開發及華光特二用地等五項市政議題。

空總舊址閒置多年，林洲民指出，文化部已在今年十一月十六日向市府申請空總多目標臨時使用，時間約七年，盼文化部儘速向市府洽商長期都市計畫方案。至於台北機廠部分，則希望文化部儘速提再利用明確方向。

對於社子島開發案，林洲民說，市府已將原核定填土至標高八．一五公尺以上，修正為二．五至四．五公尺，但經濟部至今未召開水資源審議委員會會議。

此外，北市府為推動南門市場及東門市場改建案，向中央借用華光特二用地作為中繼市場用地，但因東門市場多數攤商反對與南門市場同時中繼營業，在搞不定攤商下，北市府希望延長北市華光特二用地借用期程二．五年，租期延至二○二六年一月。

「如果給北市府弄 早就弄好了」

柯也抱怨，目前西區門戶計畫北市府大致都弄好了，唯獨鐵道、郵政博物館尚未開始，「如果給北市府弄，早就弄好了」，台鐵E1E2開發案也才剛通過都市計畫，希望雙邊趕緊討論看怎麼合作，北市府甚至願意幫鐵路局做，「那會比較快」。

話鋒一轉，柯提到空總、台北機廠已擺了四年，「為什麼兩塊空地擺在那裡？」自己也很難跟市民解釋，畢竟土地不是台北市的，而是文化部的，所以對於空總與台北機廠，若中央有什麼想法，「其實可以快一點」。

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