蔡柯會互動冷 幕僚遞紙條解尷尬

2018-12-14

敲定「全程公開」 卻密會15分鐘交換意見

〔記者沈佩瑤、楊心慧、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲的「蔡柯會」，昨天下午兩點登場，地點選在柯文哲重要政績北門，但兩人在鏡頭前不但面色凝重，眼神也零交集，直到總統隨扈遞上一張紙條提醒，兩人才稍微露出緩和表情。但原本敲定會面「全程公開」，中間卻以「稍作休息讓媒體就定位」為由，密會十五分鐘，事後雙方皆稱就是針對會議內容快速交換意見，柯更指自己從頭到尾都沒說話。

陪同出席「蔡柯會」的台北市都市發展局長林洲民事後還爆料，柯市長原本以為要去和蔡總統吵架，結果柯後來說：「哇！蔡總統從頭到尾稱讚市府團隊」，而會議中的確大多是談都市發展、都更相關議題。

蔡柯下午兩點在北門廣場會面，接著至北門郵局聽取簡報，兩人從一開始就幾乎零互動，聽取簡報時，蔡雖然數度提及柯市長，但柯都未抬頭望向蔡，臉色始終嚴肅，不是雙手環胸，就是低頭看資料，不時搔頭扶眼鏡，但眼神始終未看坐在左邊的蔡英文。

蔡英文雖然一度趨前談話，但柯文哲眼神直看前方，未做回應，碰了軟釘子的蔡英文嘴角也垮下來。直到總統隨扈遞出小紙條給蔡，蔡也將紙條轉交給柯文哲看，兩人才互相笑了一下，但隨即又回到零互動的嚴肅狀態，相當尷尬。

稍後，蔡英文應媒體要求讀出紙條內容為：「媒體說我們兩個好像沒甚麼互動。」

會後媒體聯訪，問柯心情有沒有好一點，柯笑稱：「你們忘了，我是亞斯伯格症，沒什麼情緒。」

柯：放輕鬆就會亂講話

媒體問柯為何說是套好招，難道是暗酸這是場政治秀？柯先自嘲，「我一放輕鬆就會亂講話，幕僚都告誡我不要亂來。」接著又說，所以講什麼，都給總統府了，也不會出怪牌，他們也有準備，就是按表操課，「我也沒有突然跟她講台大校長我有意見啊」。

柯文哲晚間在臉書貼文緩頰，表示北市與中央過去四年合作愉快，未來四年會繼續秉持這種精神做事。

由於兩人在北門郵局聽取簡報前，曾有約十五分鐘的休息時間，雙方消失於鏡頭前，引發外界聯想。蔡英文對此表示，其實裡面不只她與柯兩人，而是有很多人，談的東西跟簡報內容差不多，也很快交換意見。柯文哲則說，自己從頭到尾都沒有講甚麼，都是政委張景森在講。

總統府則解釋，兩人是聽取張景森與北市副市長林欽榮說明關於「西區門戶計畫」。

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