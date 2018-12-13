用DNA做感測器、太陽能電池

2018-12-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕從物聯網時代最需要的感測器到綠色能源所需的太陽能電池，都能用ＤＮＡ製作光電材料，台灣學界這項研究獨步全球。

清華大學電機系、光電所教授洪毓玨研究團隊獲得科技部補助，成功開發出全球首創的「光感ＤＮＡ奈米複合物技術」，萃取魚的ＤＮＡ製作出光電材料，進而建立全台唯一天然ＤＮＡ材料製程平台，逐步製作出ＤＮＡ光電元件。

清大洪毓玨團隊技術 獨步全球

昨天團隊到科技部進行成果報告，此技術已經取得美國與台灣專利，洪毓玨的研究更登上物理學界權威國際期刊ＡＰＬ（Applied Physics Letters），成為ＡＰＬ創刊五十年特刊「近年最受矚目突破性研究」，唯一入選的台灣學界研究。

目前感測器、太陽能電池等光電元件以半導體材料矽為主，洪毓玨表示，研究團隊從易取得的材料魚卵、魚膘萃取出ＤＮＡ後，研發出一系列新型界面活性劑改質ＤＮＡ分子和創新製程技術，開發出與傳統高分子製程相容的ＤＮＡ生物有機光電材料，且不侷限在魚類，動植物ＤＮＡ都能應用。

「這項技術低成本、低耗能、低污染。」洪毓玨指出，ＤＮＡ光電材料可用於奈米到微米等級光學薄膜和光電元件製作，以及太陽能電池、感測器及發光元件等光電應用，實驗室也以ＤＮＡ材料製作出記憶體元件，還可用於生質材料使用的包裝，應用範圍廣泛。

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