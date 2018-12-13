六大工商團體 籲賴揆留任

2018-12-13

〔記者羅倩宜、李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德已宣布會為敗選請辭，但各界慰留聲浪四起，不僅台中市長林佳龍、角逐高雄市長落敗的陳其邁都表態盼他留任，六大工商團體幹部前天會見賴揆時也強烈建議賴留任，工商協進會昨召開理監事會議，理事長林伯豐指出，站在工商界立場，美中貿易戰、能源、產業升級，都須要穩定的政策延續性，尤其目前貿易戰契機，若不趁機爭取台商返鄉，未來資金回流將更困難；六大工商團體強烈建議賴揆留任，「這樣績效會更好」！

執政團隊拚經濟 留任績效會更好

林伯豐指出，行政院週二邀請六大工商團體進行「最新經濟策略座談」，顯示賴揆對產業界十分重視，執政團隊有意識到拚經濟的重要性。會中也對台商回流等各項政策都提出周到說明，「我們很佩服政府有這樣的政策」，盼政策能有效執行，能吸引台商回台。

據了解，行政院週二主動找來工商界閉門談經濟，業界提了不少建言，商業總會副理事長許舒博突然冒出一句：「院長你問這麼多，到底有沒有要留任？」在場的六大工商團體大老才順水推舟表示，盼賴揆能夠留任。

林伯豐表示，理監事還提出多項建言，在台商回流方面，政府推出政策固然值得鼓勵，但最重要的是執行力，產業界都在聽其言觀其行，包括五缺、環評、租稅獎勵等，政府能否有效解決，將是台商能否返鄉的關鍵。

林伯豐表示，六大工商團體強烈建議賴揆留任，「這樣績效會更好」，賴揆則沒有明確說明留任意願。林伯豐說，目前方案是在現任行政院領導下提出，若院長能留任，計畫才能進行。

不過，行政院對六大工商團體強烈建議賴揆留任相當低調，政院前天在發布賴揆與六大工商團體座談的新聞稿時，隻字未提工商界呼籲賴揆留任一事。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，賴院長在日前的記者會已講得很清楚，院長的態度並沒有改變。

賴揆七日開記者會宣布，時間一到他會堅定的離開，不會讓敗選檢討流於空言。外界預期賴揆將在明年一月立院三讀通過明年度中央政府總預算案後走人。

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