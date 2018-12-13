提全民調 挨批「司馬昭之心」 林為洲嗆黨中央格局小

2018-12-13

〔記者林良昇／台北報導〕決戰二○二○，國民黨主席吳敦義邁向總統大位之路遭逢黨內阻力，立委林為洲、前總統府副秘書長羅智強等人開出第一槍，拋出總統提名「全民調」、總統候選人兼黨主席的風向球，組發會主委李哲華反批「司馬昭之心」，並質疑林是擔心自己在新竹縣立委提名因黨員投票落敗，林昨受訪時反嗆：「太小看我了！」強調他不在乎個人得失，「格局不用那麼小」，羅智強也質疑李哲華發言是吳敦義指示，顯然吳就是反對總統提名採全民調。

李哲華接受媒體訪問時回應，羅假設他的發言是吳指示的，此舉非常不道德。

羅智強質疑吳指示李哲華發言

林為洲指出，國民黨採用全民調已經多年，從二○一四年到現在，只有二○一六年台北市長初選使用民調七成、黨員投票三成的制度，只用過一次，其他大大小小初選，要是有人競爭，都是採「全民調」，是主流也是最科學的辦法，若採黨員投票，還可能發生請客吃飯，甚至人頭黨員等負面效應。

羅智強也在臉書上發文，認為李哲華發言是吳指示，顯然吳就是反對總統提名採全民調。羅也在臉書上發起投票，並說「請網友來投票給吳主席看看。到底大家覺得是全民調好，還是人頭爭議不斷、可能引發走路工與賄選爭議的黨員投票或者是黨主席一人決定的密室徵召比較好？」

林為洲坦言，他在九合一大選爭取新竹縣長提名的過程是不愉快的，直到現在都覺得很冤屈，但過去就過去了，建立良善的制度才能拔擢優秀的人才，「希望我是制度擅改的最後受害者」。

林為洲強調，二○二○年，吳敦義顯然有意角逐總統，競爭總是有煙硝，如果贏了，沒問題，但輸了還要輔選擊敗自己的對手，有點違反人性。

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