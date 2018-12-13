全民調爭議 國民黨中常委： 黨有制度 不是誰說了算

2018-12-13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委林為洲等人要求黨內總統提名應採全民調方式，黨魁職務應交由總統候選人擔任，國民黨組發會主委李哲華昨天以二○○八年大選馬英九勝選，吳伯雄擔任黨魁為例，強調黨魁與總統候選人是否為同一人，並不會影響選舉結果。

國民黨中常委姚江臨表示，未來總統提名是否採取全民調方式，他沒有意見，但現在的公職提名辦法中已有既定作法，也就是三成黨員投票、七成民調，四年前台北市長選舉時就是這樣處理，如果未來有兩組、三組人參選，就由參選人自行去協調，「不是我們能決定，誰說了算。」

另一位中常委曾文培受訪表示，全民調還是有一些問題存在，應該要保留黨員投票部分，並交由候選人協調決定。

至於黨魁是否要與總統候選人為同一人，姚江臨說，黨主席為黨員選舉產生，任期四年，黨魁吳敦義並沒有做錯什麼事，如果要由總統候選人擔任黨主席，就必須修改黨章，國民黨有自己的制度，既然大家都要求照制度走，就應該維持制度。

李哲華說，大家可以把過去的資料拿出來討論、分析，「很多『似是而非』的言論，倒是大可不必。」

李哲華：很多言論似是而非

對於黨內出現中生代接班呼聲，有中常委私下表示，「實在太過份了，今天如果沒贏，大家會這樣爭嗎？」他還說，如果真有心接班，為何當初不來參選要負責找錢的地方黨部主委，「講話要有公道！」

這位中常委還表示，如果林為洲登記立委初選，新竹縣地方上絕對會要求黨員投票。

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