以不變應萬變的吳主席

2018-12-13

記者施曉光／特稿

帶領藍軍在九合一選戰中一舉奪下十五塊執政地盤的國民黨主席吳敦義，可謂戰功彪炳，依常理本該做為藍營太陽圈中最具遙望二○二○機會的一人，選後卻面臨逆襲，「有功無賞，打破要賠」，心中想必如寒天飲冰水，點滴在心頭。

其實藍營這股反吳的隱約力量，早從九合一選舉投票前就已經開始醞釀，目的就是迫使吳敦義自動放棄二○二○之路，選後先由特定媒體發動釋出對吳不利的民調數字，而爭奪總統大位早已是司馬昭之心的朱立倫，近來也很有「默契」的強調依歸「民意」，再配合過去受朱立倫提名之恩、親朱的立院系統配合敲邊鼓要「全民調」，無非就是吃定吳敦義眼前聲望拉抬不起的劣勢，想用民調這一著棋直接「將軍」對手。

面對黨內發動一波波又急又猛的鬥爭攻勢，甚至還想要藉由未來總統候選人當然兼任黨魁的理由奪取黨權，早已了然於胸的吳敦義，當然不會輕易棄子投降，而且似乎打定了主意，暫以「不變應萬變」，靜待情勢的變化。

從吳敦義的政治性格觀之，向來如果沒有一定的把握，就不會浮出水面，但若未來藍營十五位百里侯與各地正、副議長就職後，地方意見領袖覺得選邊站很為難時，不排除會有一股協調共推二○二○人選的氛圍形成，甚或「地方包圍中央」，若再加上生態親吳的中常會呼應，就是吳敦義的風生水起之時。

無可諱言，回顧過去幾次總統大選藍營黨內提名過程，除了二○一六年情況較為特殊，先是通過「防磚條款」的洪秀柱披掛上陣，後又活生生的被朱立倫「拔柱」，此外其他幾次經驗都是用共推方式為之，這次黨內挺朱勢力想挾民調優勢，迫使吳敦義自動退避三舍，但如果吳陣營拒不就範，勢必埋下日後分裂危機，加上朱立倫有過敗軍之將的紀錄，吳敦義仍具政治資歷與輩份優勢，因此日後藍營難免不了會有協調共推正副總統人選的聲浪出現。

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