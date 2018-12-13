二○二○年誰上陣？菊：蔡還是黨內公認最合適人選

2018-12-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在九合一大選重挫後，黨內一度出現蔡英文總統不應連任二○二○年總統的聲音。對此，總統府秘書長陳菊昨天在立法院受訪時表示，「沒有這樣的事，蔡總統還是民進黨大家認為最合適，同時是大家共同支持的，連任是很正常的」。

總統需協助 當然義不容辭

除了蔡英文的連任問題，陳菊也被問到自己的去留問題，她表示，總統已經慰留她，為了穩定政局，且對總統有幫助，這時需要她留下，她不會逃避，「我是在總統改革面臨困難的時候才到台北，所以有責任支持總統，希望總統的改革順利，總統需要協助，當然義不容辭；如果我不能扮演功能，當然會知所進退。 」

陳菊昨天首度以總統府秘書長身分，赴立院司法及法制委員會報告總統府明年度預算案，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文的「迴廊談話」會造成總統有權卻無責，總統跳到第一線指揮，出問題卻是部會首長承擔，這是破壞國家體制。

陳菊答詢表示，政策當然透過行政院充分說明，但是總統表達對弱勢人民的關切，絕對沒有侵犯的問題。

此外，多位朝野立委關切憲政體制問題，陳菊答詢指出，台灣社會若認為總統制或內閣制是要討論的議題，未來修憲朝著更進步方向，都可以討論，「也可以從立法院來開始」。她透露，對於未來是總統制、內閣制的憲政體制改革，民進黨智庫有提出方案，但還未向社會公布、尋求社會支持。

  • 總統府秘書長陳菊昨首度赴立院司法及法制委員會報告總統府明年度預算案。對於個人去留，陳菊說「總統需要我」當然義不容辭。（記者廖振輝攝）

    總統府秘書長陳菊昨首度赴立院司法及法制委員會報告總統府明年度預算案。對於個人去留，陳菊說「總統需要我」當然義不容辭。（記者廖振輝攝）

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