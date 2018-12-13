二○二○年誰上陣？菊：蔡還是黨內公認最合適人選

2018-12-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在九合一大選重挫後，黨內一度出現蔡英文總統不應連任二○二○年總統的聲音。對此，總統府秘書長陳菊昨天在立法院受訪時表示，「沒有這樣的事，蔡總統還是民進黨大家認為最合適，同時是大家共同支持的，連任是很正常的」。

總統需協助 當然義不容辭

除了蔡英文的連任問題，陳菊也被問到自己的去留問題，她表示，總統已經慰留她，為了穩定政局，且對總統有幫助，這時需要她留下，她不會逃避，「我是在總統改革面臨困難的時候才到台北，所以有責任支持總統，希望總統的改革順利，總統需要協助，當然義不容辭；如果我不能扮演功能，當然會知所進退。 」

陳菊昨天首度以總統府秘書長身分，赴立院司法及法制委員會報告總統府明年度預算案，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文的「迴廊談話」會造成總統有權卻無責，總統跳到第一線指揮，出問題卻是部會首長承擔，這是破壞國家體制。

陳菊答詢表示，政策當然透過行政院充分說明，但是總統表達對弱勢人民的關切，絕對沒有侵犯的問題。

此外，多位朝野立委關切憲政體制問題，陳菊答詢指出，台灣社會若認為總統制或內閣制是要討論的議題，未來修憲朝著更進步方向，都可以討論，「也可以從立法院來開始」。她透露，對於未來是總統制、內閣制的憲政體制改革，民進黨智庫有提出方案，但還未向社會公布、尋求社會支持。

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