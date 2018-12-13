吳寶春事件 菊：總統須照顧台灣尊嚴

2018-12-13

〔記者呂伊萱、蘇芳禾、林欣漢／綜合報導〕台灣麵包師傅吳寶春聲明自己生於「中國台灣」引撻伐。國台辦發言人馬曉光昨表示，「綠營政客和台獨勢力的瘋狂圍攻才是政治迫害」，並批評「民進黨當局」毫無反省，一再企圖透過政治操作製造悲情、煽動對抗。

國台辦嗆「民進黨當局」煽動對抗

對於吳寶春事件，國民黨立委許毓仁昨在立院司法及法制委員會質詢總統府秘書長陳菊，政府的兩岸政策是否需要改變？陳菊答詢指出，兩岸關係是雙向的，不是一方主觀願望，蔡英文總統根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，釋出很多善意，如果中國大陸依然有一定的要求，總統也不能夠犧牲台灣的主權，為了尋求經濟的利益，完全沒有照顧到台灣的尊嚴。

陳菊說，兩岸關係應該互相理解，有更多交流、更多的對話，異中求同，正向發展。

民進黨代理主席林右昌昨對此也表示，兩岸人民應該有尊嚴地交流，不應該預設前提，這件事凸顯中國的不民主、不自由、沒人權，中國少做這種事比較好，不尊重台灣人也不會被台灣人喜歡和接受。

吳寶春本月在上海展店，但遭中國網友抵制為「台獨麵包」。吳寶春為此發表聲明，稱自己生於「中國台灣」，支持「兩岸一家親」與「九二共識」。

蔡總統前天對此事發表評論說，這反映出中國以政治扭曲經濟和貿易活動，「台灣人都看得懂，這是政治壓迫」。

對此，馬曉光昨在國台辦例行記者會回應說，兩岸同胞血脈相連，「台灣人也是中國人」，並重申「九二共識」是兩岸關係基礎。馬曉光說，吳師傅表達的是正確認知和正常感情，「綠營政客和台獨勢力的瘋狂圍攻才是政治扭曲、政治迫害」。

馬曉光強調，這次事件再次說明，「民進黨當局」面對台灣民眾改善經濟民生、改善兩岸關係的迫切要求，「毫無反省之心」，更一再企圖透過政治操作來製造悲情、煽動對抗，又企圖轉移焦點、緩解壓力，「我想兩岸民眾不必隨之起舞」。

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