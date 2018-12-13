中市立委補選 61歲沈智慧vs.61年次王義川

2018-12-13

〔記者張菁雅、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中市第五選區（北北屯區）立委補選，國民黨參選人沈智慧十二日搶頭香登記，民進黨則徵召現任台中市交通局長王義川應戰，台中市立委補選將形成六十一歲沈智慧與六十一年次王義川的對決。

對於愛將王義川被徵召參選，市長林佳龍昨說，王義川有交通專業，年輕又有熱情，也是這四年來台中交通建設的重要推手，是很適合的人選。

台中市府小內閣政務官任期到廿四日，王義川為了全力拚立委選戰，將於今天獲民進黨中央徵召後，提前請辭交通局長，並在十四日上午前往選委會登記。

沈智慧十日以國民黨黨內民調最高出線，昨完成登記；沈智慧六十一歲，而王義川是六十一年次，外界從年齡差距「六十一歲與六十一年次對決戰」形容這次補選之爭。沈智慧昨指出「年齡不是問題，心態最重要」，她尊重年輕人，「每個人都有選擇的機會」。

沈智慧直言，她有資歷、能力與魄力，無論是推動法案修正、地方建設經費爭取，都非常熟稔，有信心幫國民黨打贏這一仗。

甫代表親民黨參選台中市北屯區市議員選舉落選的邱于珊，昨也以無黨籍身分完成登記。

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