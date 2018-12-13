北市立委補選 民進黨擬徵召小燈泡律師吳君婷

2018-12-13

〔記者沈佩瑤、郭安家、施曉光／台北報導〕台北市立委第二選區（士林大同區）補選，傳出民進黨中央有意徵召小燈泡辯護律師吳君婷，爭取徵召已久的北市議員何志偉昨表達堅決參選的決心，強調自己會戰到最後一刻。他也說，還是相信選對會的智慧，脫黨參選的可能性微乎其微。

參選呼聲極高的「柯家軍」台北市觀光傳播局長陳思宇也表示，樂見一位為地方著想的候選人，不是考量黨派利益做選擇，她也透露最近在地方走動時聽到很多基層的聲音，連搭計程車都被司機大哥勸進，給她很大信心跟力量。

國民黨中常會昨正式通過，徵召台北市議員陳炳甫參選北市二選區。由於陳炳甫剛連任議員即轉戰立委，擔心社會觀感不好，國民黨組發會主委李哲華強調，四年前的台中市、彰化縣立委補選，民進黨也是提名才剛當選的議員參加補選，有前例可循。

陳炳甫坦承自己剛連任議員，就要轉戰立委，確實對他造成很大壓力，但這場補選國民黨絕對不能缺席，十二月二十五日他會先宣誓就職台北市議員，然後帶職參選。

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