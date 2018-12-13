焦點評論》民進黨是否忘了還有膝蓋

2018-12-13

記者邱燕玲／特稿

蔡英文今天要和柯文哲見面了，在見面之前，她的核心幕僚姚人多在臉書上對柯Ｐ發表一篇「道歉文」，為蔡柯會鋪好紅地毯，希望柯文哲能「賞臉」走上。但對於廣大全民及支持者而言，敗選後不見總統府真心檢討改進，卻急於與柯文哲見面，全心全意為下屆大選做準備，民進黨最該道歉的對象不是柯文哲，是因政府無能而承受痛苦的全體國民。

姚人多在臉書上向柯文哲夫婦「致上最深的歉意」、「請柯市長大人有大量」、「請柯市長息怒」，遭柯回批「噁心」。柯文哲罵得很對，因為看在支持者眼裡，這些動作、文字不只噁心，簡直可恥，就算要合作，也不須卑躬屈膝至此。姚人多說他無法坐視他的兄弟姚文智被糟蹋，但向柯文哲道歉，難道不是糟蹋姚文智、糟蹋支持者嗎？民進黨要自取其辱是他家的事，但請不要玷污了支持者，不要低估了選民的智商。

很多人同情姚人多，認為他是為了蔡英文才向柯Ｐ道歉。這正是目前民進黨的最大問題，整個團隊充斥著溫情主義，不敢一棒敲醒小英，只會盲從附和，只會編織二○二○的美夢，只會跟著說，把柯文哲「按耐好」，他就不會來搶二○二○了。

選後與柯文哲見面的急迫性在哪裡？總統說是談國家建設與地方施政，中央與地方相互合作，是這樣嗎？全世界都知道背後目的正是白綠合作，希望柯Ｐ「高抬貴手」，支持民進黨提名的台北市立委補選人選，且不要來競逐二○二○總統。民進黨以為向柯Ｐ低聲下氣就能換來支持，毫不在意柯陣營過去是如何羞辱自己，也根本忘了自己為什麼會大敗，以為拉攏柯Ｐ就可以不用檢討敗選。

台北市長選輸了為什麼要向柯文哲道歉？有什麼好道歉？民進黨敗選後，國人只看到一個不知檢討、毫無骨氣，推不出黨主席人選的執政團隊。民進黨如果忘了自己有膝蓋，就繼續趴下去吧。

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