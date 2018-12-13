姚人多臉書道歉：大人有大量 柯文哲：覺得很噁心

2018-12-13

〔記者呂伊萱、沈佩瑤／台北報導〕蔡英文總統與台北市長柯文哲今將會面，操盤民進黨台北市長選舉的海基會副董事長姚人多昨深夜在臉書發文，向柯文哲夫婦「致上最深的歉意」，若在競選過程中有得罪的地方，還請柯文哲「大人有大量」，因為「台灣需要你」，請務必站在台灣人這邊，「我已經離開團隊，請柯市長息怒」。

聽到姚人多向他喊話，柯文哲昨不以為然表示：「把戲真多！」並沉吟幾秒後直言：「五年前看到這種文青體，會覺得很感動，現在看到會覺得很噁心，實在是。」

姚人多過去為蔡總統文膽，曾任總統府副秘書長與國安會諮委，今年六月接任海基會副董事長兼秘書長，也在九合一選舉中，協助前立委姚文智的北市選戰操盤。

姚對柯喊話：請站在台灣人這邊

姚人多昨深夜突在個人臉書發文表示，敗選後他一直沉默、深知自己需要檢討，更對總統被外界指為「文青治國」充滿歉意，他已退出所有總統幕僚群組，也不再負責總統文稿小組，希望文青兩個字在他退出之後，可以告一段落。

姚人多指出，總統將和柯市長見面，但從這幾天的媒體報導來看，柯與夫人對民進黨「餘恨未消」，他願意對兩人致上最深的歉意，若在競選過程中有得罪柯文哲的地方，還請柯文哲大人有大量，因「台灣需要你」，請務必站在台灣人這邊。

姚人多表示，姚文智是他兄弟，不後悔去幫助他，因為他無法坐視兄弟被糟蹋。姚人多也對姚文智的支持者致歉，因為他操盤失敗。

柯文哲昨對姚人多道歉一事先是回說：「他也不是主謀啊！」隨後說：「把戲真多！」並直言，現在看到這種文青體會覺得很噁心。

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