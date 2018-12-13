蔡柯今北門會談 全程公開

2018-12-13

〔記者沈佩瑤、楊淳卉／台北報導〕「蔡柯會」今天下午兩點將在北門郵局登場，將採全程公開形式進行，外界認為此舉在避免被解讀為「白綠合作」，不過台北市政府發言人劉奕霆昨指「過度解讀沒有必要」。據了解，蔡柯會議題主要針對中央與地方合作的政務及市政，不涉及到黨務和補選議題，台北市政府秘書長張哲揚昨表示，將聚焦硬體建設，例如仁愛路舊空軍總部、台北機廠等，會向總統簡報需要請中央協助的政策。

討論中央與地方合作推動政務 不涉及黨務、補選議題

總統蔡英文和台北市長柯文哲今選在北門會面，一度傳出柯私下表達不希望是閉門會議，以免外界解讀為「白綠合作」，且柯因選舉對蔡還有些怨言，甚至不想要「蔡柯會」。不過北市府發言人劉奕霆昨直言「外界有些解讀沒有那麼正確」，從一開始和總統府磋商，就是以「全程公開」的模式討論。他並強調，地方政府絕對歡迎總統來，尋求政策上的合作，「所以不需要有過度的解讀」。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統選後與六都市長當選人通話時，即表達將會安排與幾位市長就未來施政方向與重大政策，有哪些需要中央政府共同協力，或進一步研商等，進行了解與會商。

蔡英文今天首站和柯文哲見面，據了解，總統府與北市府磋商「蔡柯會」地點，北市府提議兩人共同視查北門周邊的西區門戶計畫，總統府也同意，因此拍板定案。

先視察北門廣場 再進北門郵局會商

消息人士透露，北門是柯文哲重要政績，已有八十六年歷史的台北北門郵局規劃以公辦都更方式「大變身」，是中央和地方共同合作案，挑選該地點也有聚焦政策意味。

根據規劃，蔡總統今天將先到北門廣場，聽取北市府說明「西區門戶計畫」的相關成果，並視察北門廣場周邊規劃，隨後至北門郵局，聽取北市府簡報台北市重大市政建設。張哲揚說，簡報內容包含空總基地、台北機廠、北門郵局、鐵道博物館、社子島防洪計畫等，需要中央協助的議題。

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