全球人類自由指數 台灣排名飆進前10

2018-12-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大智庫「菲莎研究所」（Fraser Institute）十日公佈「二○一八年人類自由指數」（Human Freedom Index）報告，評比全球一百六十二個國家、司法管轄區的自由程度，紐西蘭、瑞士、香港分居前三名，台灣今年排名大躍進，上升至第十名，而因華為公司財務長孟晚舟被拘押而批評加拿大侵犯人權的中國則排在後段班，為第一百三十五名。

台進步8名 超越德美

台灣去年排名第十八，今年一舉進步八名，超越德國、美國、瑞典等國，與芬蘭、挪威並列第十名。報告編輯、菲莎研究所研究員麥馬洪（Fred McMahon）指出，台灣雖然受到中國軍事威脅，卻持續推進自由民主，二○○八年的排名還在第四十三名，今年已進入前十名。另一方面，中國是迄今東亞地區最不自由的國家，並向國際社會推廣其不民主的治理模式，為周邊司法管轄區帶來不安。曾居榜首的香港，今年再退步一名至第三名。

報告說，中國對台灣已從反台論調到公開威脅入侵，若不加以約束，將以暴力手段終結台灣享有的自由。報告也提到香港銅鑼灣書店事件，以及港人投票支持傾向獨立的候選人等，導致中國加強干預香港事務，正破壞香港的自由。

紐西蘭瑞士香港 前3

這份始於二○○八年的評比，由菲莎研究所、美國卡托研究所（Cato Institute）、德國腓特烈．瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）共同進行，採用涵蓋個人、公民和經濟自由三大層面共七十九項指標。前十名還包括澳洲（第四名）、加拿大（第五名），並列第六的荷蘭和丹麥，及並列第八名的愛爾蘭、英國。最後五名分別為利比亞、伊拉克、葉門、委內瑞拉，以及墊底的敘利亞。

點名中國 自由破壞者

根據這份報告，過去十年全球自由度普遍下滑，報告更以不小篇幅點名中國是委內瑞拉、俄羅斯之外，另一個對自由構成更大威脅的國家；中國國家主席習近平上台後，中國從一三年到一六年的排名連續下滑。報告指出，中共不但在國內遂行極權模式，殘酷壓迫維吾爾穆斯林，也愈來愈明目張膽地進行反台灣行動、南海軍事化、剽竊智慧財產，其「一帶一路」計畫利用其經濟影響力賄賂、腐化全球國家。

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