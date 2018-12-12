丁守中提選舉無效訴訟

2018-12-12

〔記者溫于德、楊心慧、黃建豪、沈佩瑤、黃欣柏／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，七天來歷經每日五十組法官驗票，昨終於結束，丁昨也對中央選舉委會、北市選委會等兩單位提出「選舉無效」訴訟。

驗票結束 考慮提國賠

丁守中也認為，中央選舉委員會與北市選舉委員會在開票過程侵害候選人及選民權利，考慮依國家賠償法、民法相關法規，追究中選會、北市選委會委員責任。中選會回應，尊重當事人所提之司法救濟。

針對重新計票結果，尚待合議庭認定爭議選票，才會公布最終答案；但據指出，初步驗票結果，丁仍落後柯文哲三千餘票，其四二八萬保證金恐將被沒收。

有媒體報導，萬華區某票匭發現疑似作票弊端，導致有九十九張未實際領取的選票，全部灌給某位候選人。北院說，若非屬應公布事項，有可能涉及到未來訴訟中的攻防，均不予回應。

丁陣營私下表示，九十九張票確實灌給丁，但其他候選人如柯文哲、姚文智等均有被灌票情形，因此，丁未來將以此做為訴訟上攻防重點，以證明選務錯亂情形嚴重；至於柯陣營則未作回應。對於「灌票」一事北市選委會解釋，是選務當天「誤錄」，是登錄票數的疏失。

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