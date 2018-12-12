白綠破局？ 柯：那就隨緣啊

2018-12-12

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺、施曉光、蘇永耀／綜合報導〕北市立委補選是否可能白綠合作？蔡總統昨在總統府迴廊談話被問及此事，不願多做回應。民進黨籍台北市副市長陳景峻前天接受廣播專訪，指柯心中有怨，北市立委補選這一局白綠恐來不及合作，市長柯文哲昨表示︰「那就隨緣啊！」

相較之下，國民黨上週鎖定勸進台北市議員陳炳甫，陳炳甫這兩天已向黨中央表達願意在北市立委補選披掛上陣，他今天將在組發會主委李哲華陪同下召開記者會正式宣布參選。

國民黨陳炳甫披掛上陣

本週四要與柯文哲進行的「蔡柯會」，蔡英文說，這次的見面是關於國家跟地方的建設與施政，「這一次跟柯市長見面，我就是總統、他就是市長，我既不是黨主席、他也不是任何政治勢力的代表人」，所以應讓會面回歸到各自所扮演的角色，對人民的責任，以及相互協助的概念。

柯文哲昨受訪無奈說，他看電視也是每天照罵，所以他不曉得民進黨的「白綠合作」到底什麼意思。至於是否如陳景峻所言，心中怨恨要慢慢消解，二○二○不排除還有合作空間？柯語帶保留表示，「對醫生來講，時間可以解決一切。」柯表示，民進黨基本上是部落政治，一人一把號，各吹各的，而他則是「無奈比較多」，反正就還是每天認真工作。

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