2018-12-12

記者林良昇／特稿

九合一大選前夕，國民黨主席吳敦義爆出「母豬說」，藍營全面憂心影響選情，到了投票日當天，媒體、各界還憂心一件「荒唐事」，「要是韓國瑜敗選怎麼辦？」

藍營擔心，國民黨要是敗選，甚至是韓國瑜敗了，吳敦義的「母豬說」就是千夫所指，搞不好「百萬韓粉」當天就會衝到八德路上演「逼宮」戲碼，黨內權力更替將提早進行，引爆成一場亂局，但是國民黨大勝了，「反吳派」沒有藉口，這一切都沒有發生。

不知道是幸還是不幸，這個奇妙的憂慮印證著國民黨在九合一大選大勝後的一連串焦慮，在國民黨內部悶燒著。顯然，這個剛在選舉大勝的黨，有勝選光環的黨主席並非黨內眾所擁戴，甚至還有些人不願意把勝選冠冕放在他頭上，連苦勞也不給他。

所有人都明白，吳敦義的總統之路並非坦途，朱立倫、馬英九、甚至王金平等黨內「太陽」，都將讓吳敦義芒刺在背，只是沒有想到第一槍來得這麼快，一出手是要讓總統、黨主席兩者兼失，這場名為「世代交替」的黨內權鬥，早已慢慢醞釀、悄然展開。

國民黨在歷經二○一六年的低谷後，黨主席之位一度是無人聞問，經過兩年慘澹歲月，九合一勝選後，鐘擺看來是難以擺回，國民黨重回執政的曙光已在眼前，黨主席也不再是沒人要的屎缺。

曾幾何時，重掌黨機器魔戒又是這樣炙手可熱，這也難怪，畢竟國民黨再怎麼不堪，近幾年都會是前二大黨，立委、不分區的提名權還是緊握在黨主席手上，不可能從手中溜走，權力，在選舉期間更能展現。

在老國民黨人的基因中，總是需要「眾星拱月」、「黃袍加身」，吳敦義如果要度過黨內群雄的挑戰，或許要想辦法告訴黨內多數人「沒下廚不知當家難」，並證明吳敦義和他的黨中央仍是萬人擁戴、深得民心，而不會是那個在大選前被外界質疑的「豬隊友」。

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