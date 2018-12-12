黨中央轟林為洲：司馬昭之心

2018-12-12

李哲華：林怕黨員投票 難獲得立委提名

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨立委林為洲等人要求黨內總統提名應採全民調方式，黨魁職務應交由總統候選人擔任，國民黨組發會主委李哲華昨天回應，林要求全民調是「司馬昭之心」，怕自己難獲得立委提名；至於林為洲等人要求黨主席位子應交給總統候選人，李哲華嗆「依據是什麼？」

要黨主席交棒 「依據是什麼？」

李哲華說，黨內從民國八十三年以來就有公職人員提名辦法，上自總統下至村里長都適用，隨時都可以搬出來用，只是過去總統大選都是以黨內共推方式處理，至於二○二○大選要用什麼方式處理，黨內可以再討論。

李哲華表示，國民黨新竹縣長提名沒有全民調，最後一樣也贏，這一點林為洲怎麼沒說？他並質疑林要求二○二○大選採全民調有其私心，因為如果按照黨內提名遊戲規則，要採民調七成、黨員投票三成，一旦新竹縣立委提名要舉行黨員投票，林就會輸，「這些人是司馬昭之心」。

李哲華也說，黨主席是由黨員選出，任期四年，就像直選的地方黨部主委一樣，黨中央也不能隨意撤換；如果要改變制度，也要經由全代會通過修改黨章，不能挾外面的民意壓迫黨員，否則還叫一個黨嗎？如果制度不好，大家可以討論，就像地方首長、黨團三長擔任「當然中常委」，也是要先修黨章，送全代會通過，「這群人不能嘴巴講捍衛制度，卻又在破壞制度。」

另有黨內人士表示，吳敦義為黨員直選產生，沒有違法亂紀，大家都應該給予尊重，如果未來總統候選人產生後，與黨魁不是同一人，也許吳可以先聘請總統候選人擔任副主席，待辭去黨魁後，再由擔任副主席的總統候選人代理主席，如此才能符合既有制度。

這位人士還批評林為洲、羅智強，「這兩個人以前口口聲聲要維繫制度，他們的主張不是在破壞制度嗎？」他還聽說今天下午有昔日的挺柱團體要來中常會陳情，要求建立罷免黨主席的機制，明顯都是在搞黨內鬥爭。

至於如何產生二○二○人選？黨內人士說，國民黨的公職提名辦法過去從未用於總統提名，自李登輝、連戰、馬英九以來都是黨內共推，原因就在擔心初選會造成黨內傷痕，唯一動用到全民調的例子只有洪秀柱，但當依照全民調獲得提名資格的洪秀柱被「換柱」時，這些口口聲聲要全民調決定的人，怎麼都沒有出來質疑過？

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