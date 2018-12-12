衝著吳？ 林為洲羅智強倡 總統提名採全民調

2018-12-12

林、羅主張 總統人選兼黨魁

〔記者林良昇、賴筱桐、葉冠妤／綜合報導〕國民黨立委林為洲與台北市議員當選人、前總統府副秘書長羅智強昨發表黨務革新宣言，針對二○二○總統大選提名，主張採「全民調」、經提名的總統候選人直接兼任黨主席。由於黨主席吳敦義任期到二○二一年，黨內認為此舉劍指吳敦義；部分黨籍立委認為這意見有創意，可以討論，但若吳沒有獲得提名，勢必要請辭下台，將對國民黨造成制度大地震。

吳敦義若未獲提名 勢必下台

年底即將卸任的新北市長朱立倫，已被視為有意角逐二○二○的人選之一。媒體昨詢問朱立倫，針對二○二○總統大選國民黨的提名機制，希望採全民調或排綠民調哪一種方式？朱立倫回應，只有一個方法可以做為依據，就是民意，只要國民黨努力爭取最多民意的支持，才有勝選的機會。

朱立倫也表示，他尊重黨主席吳敦義目前領導的國民黨中央，但是國民黨要培育更多優秀的人才，只有給優秀、年輕的人才希望，國民黨才有未來。

朱立倫：爭取最多民意支持 才有機會勝選

林為洲與羅智強具名投書媒體，發表國民黨黨務革新宣言，提到國民黨在九合一選舉「全民調」成效優異，二○二○年總統候選人的提名應續採全民調，並應鼓勵中、新生代踴躍參與初選。

林為洲與羅智強也強調，為了避免多頭馬車，獲得提名的總統候選人，應能直接接任黨主席，並規劃立委提名事宜。他們認為，黨章規定，國民黨執政時期，總統兼任黨主席，就是為了以黨輔政，黨政同步。在總統初選結束之後，黨應轉型為選舉機器，全力配合總統候選人，帶領全黨重返執政。

林為洲受訪表示，按往例，總統大選和立委選舉會一同舉行，總統候選人兼黨主席可以避免多頭馬車，也能和立委候選人在選舉時緊密結合。另外，國民黨總統初選必須採取「全民調」，才能真正反映民意，國民黨內有聲音認為民調應要「排綠」，但過去只有民進黨用過類似的「排藍」民調，且當年民進黨是敗選的。

不過，過去幾次總統大選，國民黨主席與總統候選人並無必然關係。二○○八年總統大選前，前總統馬英九已先因特別費案請辭黨主席，後來擔任候選人時，當時的黨主席是吳伯雄，馬在當選總統後才接任黨主席，並以兼任黨主席的身分在二○一二年大選連任總統，直到二○一四年因敗選請辭黨主席，由朱立倫接任。

二○一六年總統大選前，國民黨原先提名前主席洪秀柱參選總統，但國民黨透過「換柱行動」，改徵召當時為黨主席的朱立倫，以黨主席兼總統候選人的身分參與大選。

部分立委認有創意 可以討論

一位不具名資深立委表示，林為洲與羅智強的意見很有創意，但制度上還有很多地方需要釐清，如果總統候選人兼黨主席敗選呢？根據責任政治，是不是就要辭黨主席馬上改選？黨務系統不斷輪換是好事嗎？

一名中生代立委表示，林為洲和羅智強的意見，並非黨內一致的看法，還需要更多時間凝聚共識。

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