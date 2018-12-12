焦點評論》國民黨的考驗

2018-12-12

記者鄒景雯／特稿

這個時候爆發吳寶春事件，帶來的最大考驗不是別人，正是國民黨以及中國自己。因為國民黨已經有高度的預期心理，即將於二○二○在台灣奪回中央執政權；吳寶春在上海遭到政治霸凌後，第一時間抬出的護身符是國民黨承認的「九二共識」，他同時也找上國民黨高雄市長當選人韓國瑜權充名譽上的保鑣，因此國民黨有責任、也不得不為吳寶春「保駕護航」，考驗於是就這麼自動上身了。

這個考驗包括：吳寶春把「九二共識」與「中國台灣」畫上等號，國民黨認不認？如果默認，無疑是特首，還怎麼選總統？如果不認，該怎麼向台灣社會說明，台灣人到中國去經商展業，這種非經濟性的高度風險？對於吳寶春的遭遇，國民黨既然受託，能否立即與北京達成有效的交涉？如果不能，貼在腦門上的符咒「九二共識」，證實既無法避邪，也不能遮羞，未來大選又怎能再「光榮」示眾？

蔡總統昨天已經公開表示這種做法是政治壓迫，並且直指台灣人不會接受。相對於現任國家元首的選擇，國民黨所有準備角逐大位的男人，不能迴避這個基本問題，必須當下就中國所提前丟出的這個考題，給全民一個說法，畢竟這是選總統的前提，同時也是向國際社會必要的表態。

怎麼說呢？吳寶春事件是中國一連串消滅台灣國際人格作為中的一個，過去相當一段時間裡，不要說在中國的台灣人隨時要被戴上高帽子「坦白從寬」，全球的外企只要想賺中國錢的，無不被要求必須對「一中」交心。例如致函四十四家航空公司不得於官網標示台灣為國家，或須在台灣旁加註「中國」等等。其操作模式幾乎一致，就是利用市場優勢作為籌碼，逼迫企業服從其意識形態，配合民族主義的操弄，由中國媒體與網民發起舉報，再策動中國人民抵制，製造寒蟬效應，以促進其他企業比照辦理。

這麼多國際品牌遇到的事，即使是吳寶春照樣被修理，不僅沒有「內外有別」，今年二二八中國才出台「三十一項措施」，宣稱要給台灣人在求學、創業、就業、生活上的等同國民待遇，以吸引台灣企業、人才前往中國發展，怎麼才一下就公然撕毀，承諾像排氣？

面對台灣公民在中國受到無端的政治傷害，國民黨人若只敢呼籲「台灣民眾要愛惜吳寶春」，或是「不要預設立場來打壓同胞」，這是不是擺明欺善怕惡、柿仔挑軟的吃？這等貨色若是一般市井混混，大家可以不計較，若是從政掌握權力，甚至想成為對外代表國家的元首，大家非得吹哨示警：「你不夠格」不可。

至於對中國的考驗，或許「九合一」的結果，讓北京誤認台灣如探囊取物，也或許北京自認對二○二○的遙控已勝券在握，兩岸之間遲早走上朝貢稱臣的道路，因此可以大剌剌地宰制台灣人來消遣解悶；但是，中國千萬不要忘了，中國自二○○一年加入ＷＴＯ後，不斷以國家之力掠奪國際自由貿易體制的資源，扭曲市場規則，以致十五年的寬限期早就過了，至今仍未獲得市場經濟地位，甚至貿易大戰因此爆發，這樣的節骨眼，北京不知收斂，居然笨到拿兩岸關係來祭旗，這不但是搬石頭砸腳，坐實國際對中國市場的指控，更是陷在台的中國代理人於不義。

當然，中國愛怎樣就怎樣，隨它去，等待再次政黨輪替的國民黨可不能這樣，現在就要告訴台灣人民：是否同意中國這麼做？

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