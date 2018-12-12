吳寶春被表態 總統︰中國政治壓迫 台灣人不接受

2018-12-12

盼對方把政治前提拿開 讓兩岸正常且健康的交流

〔記者蘇永耀、陳昀、李欣芳、鍾麗華、沈佩瑤、魏瑾筠、葉冠妤、賴筱桐／綜合報導〕麵包師傅吳寶春為了在中國的生意而說出來自「中國台灣」，表態支持「九二共識」、「兩岸一家親」，蔡英文總統昨在總統府迴廊談話回應，台灣人都懂這是政治壓迫，這種無所不在的威脅是兩岸關係倒退原因，這做法台灣人不會接受，世界也不會接受。

總統認為，「這件事其實很嚴重」，這並非苛責吳寶春，而是反映出中國以政治扭曲經濟和貿易活動，這是全世界現在很多國家共同關注的議題，台灣站在第一線要特別警覺這情況。

總統說，大家一次又一次看到，有人在脅迫下說出幾乎是標準化的說詞，這是政治壓迫，台灣人不會接受，世界也不會接受。這種無所不在的威脅，確實是兩岸關係倒退的原因，她希望中國可以把政治前提拿開，讓兩岸交流可以是正常且健康的交流。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）呼籲中國儘速拋開「九二共識」的政治前提，才能真正促進兩岸人民友善互動。陸委會也呼籲中方，不應坐視網民文革式獵巫行為，也不應以政治力干預台商在中國投資及經營，否則不利兩岸關係和平發展。

柯嘆可憐︰兩岸應有更多善意

對此風波，台北市長柯文哲昨嘆口氣表示：「可憐啊！」他認為這就是為何兩岸關係不會好，應該要有更多的善意，常常有人被迫要表態，就會演變成惡性循環。

鄭批離譜︰「九二麵包」難以想像

桃園市長鄭文燦則表示，這些事件一件又一件讓大家看到，中國把「九二共識」壓在每一件事情上，就連麵包也要「九二麵包」，這太離譜了；連吳寶春這樣傑出的麵包大師都要做表態，「難以想像」。

新北市長朱立倫則力挺吳寶春，強調不管是吳或任何台灣藝人、優秀人士都要力挺，不要預設立場來打壓同胞。

時力立委黃國昌批評，無論是台灣藝人、生意人，與中國接觸經常面臨「被道歉」的狀況，但這對兩岸關係不會有任何正面積極的效益，最該負責任的就是北京政府。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/