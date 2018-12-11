涉性侵案 鈕承澤150萬交保 強辯喜歡她

2018-12-11

〔記者錢利忠／台北報導〕「豆導」鈕承澤被控性侵，昨由律師陪同首次赴台北地檢署出庭；他庭訊時否認性侵，辯稱自己喜歡女方，聚會後女方也留下來陪他，因彼此認知不同才衍生誤會；檢方考量女方指證歷歷，且質疑鈕承澤上週稱病是藉故不到庭，昨訊後依強制性交罪嫌諭令一百五十萬元交保，並限制出境、出海及住居。

女方主管︰60萬非和解金封口費

為釐清誰帶受害女子到鈕的工作室，昨午檢方另以證人身分傳喚女方的周姓主管及妻子，周男透露與鈕相識多年，鈕卻傷害他們夫妻的信任，指受害女子因此沒工作，才傳出六十萬元這筆錢，這並非和解金或封口費；兩人訊後請回。

上週稱病不到庭 這回限制出境

昨早九點半，鈕承澤如期到庭，步出家門時向守候媒體表示「答案永遠只有一個」；歷時三小時庭訊有問必答，否認有性侵意圖，他辯稱聚會結束，女方留下來陪伴並與他同坐沙發，他研判女方與他互有好感才進一步親熱，直到女方喊停，他就沒再繼續。

不過女方指控，上月二十三日，鈕承澤邀她與她長官的妻子等人，到鈕的工作室吃晚餐、喝酒，結束後眾人離去，隔日凌晨只剩鈕與她坐在沙發，不久即被鈕指侵及要求口交；對比女方的說法，雙方各說各話。

檢辯火爆攻防 鈕還居中打圓場

據悉，檢方重金交保原因之一為鈕上週警詢筆錄後，以情緒不穩等理由向北檢請假，使得北檢原打算對鈕及受害女子進行隔離訊問的計畫破局，外界也質疑鈕想看女方庭訊反應再來沙盤推演；此外，檢方及律師昨攻防時火氣也不小，互嗆對方洩漏偵查秘密，鈕還居中打圓場，北檢及鈕的律師胡原龍均未就此回應。

不同於警詢時情緒激動，鈕承澤昨心情平穩，出門前還煮了一碗白粥果腹，看似清心寡慾，但其實他的家中擺滿各式洋酒，此次鬧出性侵風波，也是因酒精誤事。

鈕昨獲交保離去時，被問到是否考慮退出演藝圈？他還回頭看了提問的正妹女記者，露出一抹微笑回說「我考慮去考律師執照」。

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