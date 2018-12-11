北市立委補選 白綠和戰攻防 柯︰我們備胎很多

2018-12-11

〔記者沈佩瑤、楊淳卉、郭安家／台北報導〕九合一選舉落幕，台北市立委補選大戰開打，引人矚目的則是「白綠競合」的戲碼。由於補選登記至週五截止，蔡英文總統與台北市長柯文哲已排定週四會面，儘管雙方皆稱「蔡柯會」不談補選議題，但民進黨與柯家軍在北市立委補選一役究竟要戰或合，兩方陣營連日來暗自較勁，謀和派與主戰派攻防不休，結局仍難逆料。

由於柯家軍的動向對補選結果有一定的影響力，在藍綠白三陣營磨刀霍霍的情況下，傳出柯文哲有意派北市府觀傳局長陳思宇或民政局長藍世聰參戰，柯文哲昨受訪被問及相關議題，笑稱「備胎很多」，「禮拜五以前都還可以討論」。

柯營也有人反對合作

藍世聰具民進黨籍，被外界視為「白綠合作」最能接受人選之一，柯坦言藍世聰的戶籍地就在補選的士林大同區，但他話鋒一轉指自己最近去上課，就統計觀點，什麼事情都有可能，只是機率大小。

柯文哲昨也多次被問及「白綠合作」議題，他先反問「綠營到底是指誰？這是個盲點」，又說他也搞不清楚白綠合作是什麼意思。

柯陣營內部反對白綠合作的聲量也不小，柯文哲妻子陳佩琪前晚在臉書指「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作」，天底下哪有這種道理？痛批「打柯人士」手段狠、心更兇殘。

綠面對變局且戰且走

面對白綠競合的變局，民進黨目前是且戰且走，在徵召提名時程方面，爭取最大的白綠協調與緩衝空間。民進黨上週三中執會通過徵召辦法，由立委補選提名協調小組依通過之徵召辦法徵詢、協調，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，建請主席徵召提名。因此，最後人選出爐時間可等到週五。另據了解，協調小組已擬妥建議名單，並向代理主席林右昌說明建議人選的考量。

不過，民進黨內也有一股反對白綠合的聲浪。民進黨台北市黨部主委陳正德昨表態盼民進黨自提人選，陳並指出，若要黨部輔選白色陣營的非民進黨員，他就使不上力了，他要怎麼說服基層幹部？「要我輔選就是辭職一條路」。

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