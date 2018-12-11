美研究發現 童愛盯螢幕 語言推理變差

2018-12-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）一項大型研究的初步成果顯示，長時間使用手機、平板電腦的九歲和十歲兒童，其大腦處理感官資訊的皮層有提早變薄的跡象，但兩者間是否存在正向關聯性，仍需數年時間才能得出結論。值得注意的是，該研究明確指出，每天緊盯螢幕逾兩小時的兒童，在語言、推理測驗上的表現確實較為落後。

日滑手機七小時 大腦皮層提早變薄

ＮＩＨ斥資三億美元（逾九十三億台幣）進行這項「青少年大腦認知發展研究（ＡＢＣＤ研究）」，在全美二十一個地點記錄逾一萬一千名九歲和十歲兒童的腦部核磁共振成像（ＭＲＩ），目標之一是了解「螢幕時間」對大腦結構的衝擊，整體研究預計持續十年。不過，針對四千五百名兒童進行大腦掃描及分析的初步成果顯示，一天花七小時以上滑手機、玩電動玩具的兒童，其大腦皮層會提早變薄。

每天盯螢幕逾兩小時 測驗表現落後

研究主持人陶林（Gaya Dowling）近日在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）新聞節目「六十分鐘（60 Minutes）」中解釋，大腦皮層是大腦最外面的皮質，負責處理感官資訊，而皮質變薄是大腦逐漸「成熟」的跡象之一，通常是在九或十歲以上年紀才開始發生。他也強調，現階段仍無法證實受試兒童的大腦皮層變薄，是否直接源於長時間盯看螢幕，但可以肯定的是，「花大量時間看螢幕的兒童，他們的大腦就會呈現這種模樣」。

建議家長 應避免幼兒使用數位媒體

該研究的最終目的是找出觀看螢幕時間過長，是否會導致「成癮」，但需要數年時間才能了解長期後果。研究初步數據預定明年初開始公布。此外，美國「小兒科學會（ＡＡＰ）」近期發表的方針也建議家長，除了視訊聊天工具，避免讓一歲半至兩歲的兒童使用數位媒體。

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