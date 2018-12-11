台中立委補選》國民黨沈智慧出線 民進黨明天揭曉

2018-12-11

〔記者黃鐘山、蘇孟娟、林良昇／綜合報導〕台中市第五選區立委補選十日至十四日受理登記，國民黨內民調昨日出爐，由有六屆立委資歷的沈智慧出線，可望角逐明年立委補選；綠營目前有六人表態，民進黨中央提名協調小組訂十二日中常會宣布徵召提名人選。

台中市準市長盧秀燕當選後，台中第五選區（北北屯區）立委遺缺改選在即，中市選委會指出，立委補選登記自十日到十四日止，明年一月十日進行號次抽籤，一月廿七日補選投票；昨天首日無人登記。

國民黨在八、九日舉辦黨內初選民調產生提名人選，包括沈智慧、台中市前民政局長王秋冬、市議員賴順仁及陳成添、前議員唐國泰、前立委蔡錦隆等六人參與，昨日由中央黨部宣佈民調結果，由擁有六屆立委資歷的沈智慧以平均民調四十二．九％的支持率大贏其餘角逐者。

國民黨組發會主委李哲華表示，所有參選人先前表示完全尊重民調，組發會將依據民調結果，提報沈智慧到週三上午的中央提名審核委員會審查，通過後再提報當天下午的中常會核備。

沈智慧強調，補選後只有一年的任期，她是「國會不需要蜜月期的即戰力」，她有經驗、有魄力，若能前進立院，將爭取釋憲權，落實公投的內容，維護真正的台灣價值。

民進黨王義川機會濃

至於民進黨方面，民進黨台中市黨部主委何明杰表示，現有六人向市黨部表達參選意願，分別是市議員蔡雅玲、市府交通局長王義川、北屯區和平里長林煜舜、北屯區東山里長邱財源、前市議員劉國隆、前國大代表徐宜生等人；黨中央提名協調小組召集人鄭文燦已分別約詢，但也不排除另有合適人選逕向黨中央報名；提名協調小組將在十二日中常會提出並宣布徵召提名人選。據指出，由王義川出線的機會濃厚。

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