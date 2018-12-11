2018-12-11

記者鄒景雯／特稿

九合一選舉中，有一個現象，相信不少人都觀察到了，但是朦朦朧朧，說不出個所以然，那就是「北柯」「南韓」在作風上似乎相當神似，甚至到了後期，韓流還有全面壓倒柯粉的勢頭，一度讓柯文哲當眾哽咽，坦承這次選得很辛苦。

柯文哲與韓國瑜，或韓國瑜與柯文哲，究竟像在哪裡？其實，他們的戰法大同小異。早在一百年前，中國有個革命者毛澤東，已經把類似的鬥爭之術耍弄到爐火純青、虎虎生風，進而完成中國的統一，重新定義他與蔣介石、土八路與正規軍，誰是成王、誰又是敗寇。由於毛澤東出生較早，暫且把這種對廣大人民群眾區分敵我、打擊對手的宣傳手段稱之為「毛式戰法」。

柯文哲與韓國瑜有沒有師法毛澤東、或是仿效毛式戰法，這要由當事人來回答，但是純粹就客觀的比較來說，柯與韓都有相當濃厚的毛味，而且韓國瑜揮灑得更加自然。這次的高雄之戰，韓以非典型的國民黨，趁民進黨之不備，一路累積小戰役，最後逆轉大戰役，像不像當年老毛左逃右竄、到處打游擊的二萬五千里長征？至於鎖定經濟陷落階層訴求所謂「人進來，貨出去，賺大錢」，簡直就是老毛「呼聲革命」標榜「麵包的呼聲」的翻版。

當年，毛澤東以民主之名打倒了國民黨，只是現在換做是民進黨被「拚經濟」所擊敗。這對原本是穿草鞋的民進黨，實在是很大的諷刺。不過話又說回來，國民黨當時如果是派穿皮鞋的正統一軍南下，局面恐怕不會這麼維妙維肖。

一一二四當晚大喊「阿北回來了」的柯文哲，贏一票也是贏，總算浴血退敵，守住台北城。選前他很吃癟，選後在「綠白合」的旗幟搖動下，阿北再度揚起嘴角，又是一尾活龍。柯文哲未來會怎麼做，只有他知道，但是如果要問毛式戰法，那麼路數就不難推導。

道理很簡單，這次選舉由於姚文智參戰的干擾，柯文哲未能大贏，只有慘勝，所以二○二○的難度大增，只能學習老毛的「邊打邊談」，分別對國民黨與民進黨，逐步擴大自己的勢力範圍，甚至是在立法院的影響力，放出長線，以養望二○二四；如果今後幾年，他能夠持續分裂民進黨，成功搶票國民黨，蓄積到可觀實力時，就是他角逐總統之位的時候到了。

柯文哲會不會這麼做，外界無法預測，但是他可以這麼做。為了二○二○，蔡總統最近要找柯市長來談談，這個策略聯盟最後是誰拿得多？那就是一場能耐的較量。

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