北市立委補選》藍世聰：盼姚這席留在民進黨

2018-12-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選，藍綠白三陣營各懷心機，其中「柯家軍」部分，除傳出台北市長柯文哲欽點北市府觀光傳播局長陳思宇，民進黨籍北市民政局長藍世聰也被外界視為「白綠合作」最能被接受的人選之一。藍世聰昨重申「沒有意願」，但也坦言希望這一席能留在民進黨。陳思宇昨仍未鬆口是否參選，卻語帶保留表示，白色力量需要她，可以再來討論。

陳思宇：白色力量需要 再來討論

藍世聰昨受訪時先是自嘲「我以為我已經遠離補選名單」，隨即強調自己態度還是一樣，「沒有意願」，柯市長也沒有再和他討論。他說，自己無法決定選舉狀況如何，不過前立委姚文智的席次，當然還是希望留在民進黨。

媒體追問是否跟柯討論過這一席就「讓」民進黨？藍世聰表示沒有談過，因為選舉應該要考慮到很多東西，不是讓不讓的問題，而是要看人民需要什麼候選人，不管是柯家軍或民進黨推出人選，等人選推出後如果不能合作，那麼至少挑最好的。

他直言，白綠合作團結對台灣好，但合作是長期，他不覺得要用這次補選看白綠合作。針對柯有意推自己人參選，民進黨籍身分會否讓他左右為難？藍世聰表示，的確會有這樣子的感覺，但是補選也不是只有靠自己，選舉還是有很多因素，到時候會做取捨。

由於一度傳出陳思宇奉柯指示，昨天要搶頭香登記立委補選，陳思宇語帶保留地說，未來的事情很難講，就像市長講的一樣，軍機瞬息萬變，如果哪天真的有這樣子的需要，再來討論。

陳思宇也說，不管白綠合作與否，就是把自己的工作準備好，有一天社會需要她，白色力量需要她，可以再來討論，就像柯講的一樣。

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